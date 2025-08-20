Форвард сборной Украины пропустит старт чемпионата из-за травмы

23 августа состоится матч первого тура чемпионата Греции, в котором сойдутся «Олимпиакос» Пирей и «Астерас» Триполи. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер хозяев Хосе Луис Мендилибар столкнулся с проблемами при выборе состава, особенно с линией атаки – француз Реми Кабелла дисквалифицирован на первый тур, а португалец Желсон Мартинш выбыл из-за травмы.

Наставник рассчитывал предоставить место в стартовом составе украинцу Роману Яремчуку, который пропустил пять товарищеских поединков в августе из-за травмы, но и здесь возникли проблемы.

Медицинский штаб «Олимпиакоса» считает, что форвард не успеет восстановиться и посоветовал Мендилибару не рисковать здоровьем украинца.

Хосе Луису пришлось обратить свое внимание на резервную команду и вызвать талантливого 18-летнего форварда Константиноса Ангелакиса. Ожидается, что именно он выйдет с первых минут на поле в стартовом туре греческой Суперлиги.