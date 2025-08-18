Футболист сборной Украины пропустил пять матчей в августе. Известна причина

16 августа состоялся товарищеский матч, в котором итальянский «Интер» одолел греческий «Олимпиакос» со счетом 2:0.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук снова не попал в заявку греческой команды. Главный тренер Хосе Луис Мендилибар сообщил, что 29-летний футболист получил травму и продолжает восстанавливаться после повреждения.

Украинец пропустил пять товарищеских поединков «Олимпиакоса», которые были сыграны в августе, однако вернулся к индивидуальным тренировкам. Наставник команды не хочет форсировать возвращение Яремчука и надеется, что форвард сможет помочь в чемпионате Греции.

23 августа в матче первого тура Суперлиги клуб из Пирея на домашнем стадионе сыграет против «Астераса» из Триполи.

Мендилибар рассчитывает на Яремчука в этом противостоянии из-за проблем с другими футболистами атаки – француз Реми Кабелла дисквалифицирован на первый тур, а португалец Желсон Мартинш выбыл из-за травмы.

Ожидается, что 23 августа место в стартовом составе «Олимпиакоса» займет форвард сборной Украины.