В Челси готовы попрощаться с нападающим. Есть претенденты
Николас Джексон может покинуть лондонский клуб
«Челси» готов отпустить сенегальского форварда Николаса Джексона. Об этом сообщает Бен Джейкобс.
По информации источника, английский клуб готов отдать 24-летнего футболиста в аренду с обязательством выкупа. Стоимость аренды – 10 миллинов фунтов.
Нападающим интересуется «Астон Вилла», нельзя исключать варианты с «Ньюкаслом» и «Миланом». Ожидается, что у Джексона будет несколько вариантов, если клуб снизит цену на игрока с 80 миллионов фунтов до 70 миллионов.
В прошедшем сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что английский гранд предложил «Барселоне» серьезную сумму за полузащитника.
