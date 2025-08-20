В Челси готовы попрощаться с нападающим. Есть претенденты

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
20 августа 2025, 14:18 | Обновлено 20 августа 2025, 14:19
Николас Джексон может покинуть лондонский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

«Челси» готов отпустить сенегальского форварда Николаса Джексона. Об этом сообщает Бен Джейкобс.

По информации источника, английский клуб готов отдать 24-летнего футболиста в аренду с обязательством выкупа. Стоимость аренды – 10 миллинов фунтов.

Нападающим интересуется «Астон Вилла», нельзя исключать варианты с «Ньюкаслом» и «Миланом». Ожидается, что у Джексона будет несколько вариантов, если клуб снизит цену на игрока с 80 миллионов фунтов до 70 миллионов.

В прошедшем сезоне Николас Джексон провел 37 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что английский гранд предложил «Барселоне» серьезную сумму за полузащитника.

Николас Джексон трансферы Челси Ньюкасл Милан трансферы АПЛ трансферы Серии A Бен Джейкобс
Даниил Кирияка Источник: Бен Джейкобс
DaVinci
Їм тепер і Арсенал буде цікавитися через травму Хаверца
Ответить
0
