Английский гранд предложил Барселоне серьезную сумму за полузащитника
Марк Касадо привлекает внимание «Челси»
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо привлекает внимание «Челси». Об эьтом сообщает Fichajes.
По информации источника. английский гранд предлагает за опорника «сине-гранатовых» 50 миллионов евро. Руководство клуба не против продать футболиста, но главный тренер команды Ханс-Дитер Флик намерен сохранить Марка в команде.
В прошедшем сезоне Марк Касадо провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что 80-миллионый трансфер «Барселоны» близок к переходу в «Гремио».
