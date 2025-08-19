Английский гранд предложил Барселоне серьезную сумму за полузащитника

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо привлекает внимание «Челси». Об эьтом сообщает Fichajes.

По информации источника. английский гранд предлагает за опорника «сине-гранатовых» 50 миллионов евро. Руководство клуба не против продать футболиста, но главный тренер команды Ханс-Дитер Флик намерен сохранить Марка в команде.

В прошедшем сезоне Марк Касадо провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что 80-миллионый трансфер «Барселоны» близок к переходу в «Гремио».