Испания
19 августа 2025, 23:51 |
Английский гранд предложил Барселоне серьезную сумму за полузащитника

Марк Касадо привлекает внимание «Челси»

Английский гранд предложил Барселоне серьезную сумму за полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Касадо

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Марк Касадо привлекает внимание «Челси». Об эьтом сообщает Fichajes.

По информации источника. английский гранд предлагает за опорника «сине-гранатовых» 50 миллионов евро. Руководство клуба не против продать футболиста, но главный тренер команды Ханс-Дитер Флик намерен сохранить Марка в команде.

В прошедшем сезоне Марк Касадо провел 36 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 1 забитым мячом и 6 голевыми передачами. Веб-портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что 80-миллионый трансфер «Барселоны» близок к переходу в «Гремио».

Марк Касадо Барселона Челси трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
