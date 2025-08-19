Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  80-миллионый трансфер Барселоны близок к переходу в Гремио
19 августа 2025, 20:37
80-миллионый трансфер Барселоны близок к переходу в Гремио

Артур Мело может перебраться в «Гремио»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Мело

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело близок к трансферу в «Гремио». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний футболист привлекал внимание ряда клубов из Европы и Бразилии, но игрок выбрал именно «Гремио», в котором начинал карьеру. Клубы ведут переговоры по завершению трансфера. Бразильская сторона выплатит определенную сумму либо отдаст права на молодых талантов из академии.

В прошедшем сезоне Артур выступал на правах аренды в составе «Жироны», за которую сыграл 15 матчей и не отличился ни одним результативным действием.

Летом 2018 года Артур перешел из «Гремио» в «Барселону» за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Ювентуса» близок к трансферу в клуб АПЛ.

Артур Мело Ювентус трансферы трансферы Серии A чемпионат Бразилии по футболу Барселона Жирона
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
