80-миллионый трансфер Барселоны близок к переходу в Гремио

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело близок к трансферу в «Гремио». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 29-летний футболист привлекал внимание ряда клубов из Европы и Бразилии, но игрок выбрал именно «Гремио», в котором начинал карьеру. Клубы ведут переговоры по завершению трансфера. Бразильская сторона выплатит определенную сумму либо отдаст права на молодых талантов из академии.

В прошедшем сезоне Артур выступал на правах аренды в составе «Жироны», за которую сыграл 15 матчей и не отличился ни одним результативным действием.

Летом 2018 года Артур перешел из «Гремио» в «Барселону» за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник «Ювентуса» близок к трансферу в клуб АПЛ.