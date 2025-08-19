Полузащитник Ювентуса близок к трансферу в клуб АПЛ

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис близок к трансферу в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летнйи футболист в ближайшее время может перейти в английский клуб. «Лесники» и «зебры» практически полностью согласовали трансфер бразильца.

В прошедшем сезоне Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

