  Спорт
  Футбол
  Новости футбола
  Полузащитник Ювентуса близок к трансферу в клуб АПЛ
Англия
19 августа 2025, 20:17 | Обновлено 19 августа 2025, 20:36
Полузащитник Ювентуса близок к трансферу в клуб АПЛ

Дуглас Луис может перебраться в «Ноттингем Форест»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис близок к трансферу в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летнйи футболист в ближайшее время может перейти в английский клуб. «Лесники» и «зебры» практически полностью согласовали трансфер бразильца.

В прошедшем сезоне Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что 5 клубов нацелилось на Судакова.

Вингер Ман Юнайтед близок к трансферу в Челси. Отклонил предложение Баварии
80-миллионый трансфер Барселоны близок к переходу в Гремио
Карпаты и Полесье интересуются воспитанником Динамо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
