Полузащитник Ювентуса близок к трансферу в клуб АПЛ
Дуглас Луис может перебраться в «Ноттингем Форест»
Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Дуглас Луис близок к трансферу в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 27-летнйи футболист в ближайшее время может перейти в английский клуб. «Лесники» и «зебры» практически полностью согласовали трансфер бразильца.
В прошедшем сезоне Дуглас Луис провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что 5 клубов нацелилось на Судакова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 19 августа в 22:00 по Киеву
Против «Осасуны» сыграет Тибо Куртуа