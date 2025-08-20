Потерял доверие. Игрок Барселоны расторг контракт с агентом

28-летний центральный полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг прекратил сотрудничество со своим агентом Али Дурсуном, с которым работал с начала своей карьеры.

Голландский футболист утратил доверие к турецкому агенту после проваленных переговоров о продлении контракта с «Барселоной».

Френки нашёл себе нового представителя, также родом из Нидерландов. Новый агент полузащитника уже начал переговоры со спортивным директором каталонского клуба Деку относительно нового соглашения.

«Барселона» готова продолжить сотрудничество с хавбеком, однако для клуба в приоритете остаётся регистрация игроков на сезон и продажа нескольких футболистов.

Напомним, контракт де Йонга с каталонским клубом истекает летом 2026 года. На счету голландца 260 матчей, 19 голов и 23 результативные передачи.