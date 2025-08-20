Два миллиона компенсации. Милан готов расторгнуть контракт с форвардом

Итальянский «Милан» определился с судьбой центрального нападающего Дивока Ориги, контракт которого рассчитан до лета 2026 года.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что стороны близки к расторжению контракта.

Согласно действующему соглашению, зарплата Ориги составляет 4,5 миллиона евро в год. В случае досрочного прекращения сотрудничества Дивок получит 2 миллиона евро в качестве компенсации.

В течение последнего сезона Дивок находился в составе дубля «Милана», не сыграв ни одного матча за «дьяволов» в игровом году.

На счету нападающего 36 матчей за два года в «Милане», если не учитывать год аренды в «Ноттингем Форест». Бельгиец забил два гола и сделал одну результативную передачу.