Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Два миллиона компенсации. Милан готов расторгнуть контракт с форвардом
Италия
20 августа 2025, 08:44 | Обновлено 20 августа 2025, 09:13
Девок Ориги не входит в планы клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Дивок Ориги

Итальянский «Милан» определился с судьбой центрального нападающего Дивока Ориги, контракт которого рассчитан до лета 2026 года.

Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что стороны близки к расторжению контракта.

Согласно действующему соглашению, зарплата Ориги составляет 4,5 миллиона евро в год. В случае досрочного прекращения сотрудничества Дивок получит 2 миллиона евро в качестве компенсации.

В течение последнего сезона Дивок находился в составе дубля «Милана», не сыграв ни одного матча за «дьяволов» в игровом году.

На счету нападающего 36 матчей за два года в «Милане», если не учитывать год аренды в «Ноттингем Форест». Бельгиец забил два гола и сделал одну результативную передачу.

трансферы свободный агент Дивок Ориги трансферы Серии A Николо Скира чемпионат Италии по футболу Серия A расторжение контракта
Андрей Витренко Источник: Николо Скира
