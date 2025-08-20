Два миллиона компенсации. Милан готов расторгнуть контракт с форвардом
Девок Ориги не входит в планы клуба
Итальянский «Милан» определился с судьбой центрального нападающего Дивока Ориги, контракт которого рассчитан до лета 2026 года.
Известный инсайдер Николо Скира сообщил, что стороны близки к расторжению контракта.
Согласно действующему соглашению, зарплата Ориги составляет 4,5 миллиона евро в год. В случае досрочного прекращения сотрудничества Дивок получит 2 миллиона евро в качестве компенсации.
В течение последнего сезона Дивок находился в составе дубля «Милана», не сыграв ни одного матча за «дьяволов» в игровом году.
На счету нападающего 36 матчей за два года в «Милане», если не учитывать год аренды в «Ноттингем Форест». Бельгиец забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Divock #Origi and #ACMilan are getting closer to complete the termination of the contract. The forward has a salary of €4,5M/year until 2026 and is ready to receive €2M as severance pay. #transfers https://t.co/P2E39wHT0T— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 19, 2025
