Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Это были тяжелые переговоры»
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 05:43 | Обновлено 20 августа 2025, 06:04
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Это были тяжелые переговоры»

Украинский хавбек мог оказаться в немецкой Герте или английском Плимуте

ФК Металлист 1925. Иван Калюжный

Полузащитник Металлиста 1925 Иван Калюжный рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были во время выступлений за Александрию – немецкая Герта и английский Плимут:

«Да, это было более чем реально. Мы встречались с руководителями Герты. Когда мы начали с ними общаться, мы сказали, какие у нас условия – они сказали: да.

Потом велись переговоры, я им говорил: «Если хотите, я могу перейти сейчас, разговаривайте». Оставалось 5 или 7 дней до закрытия трансферного окна, но они говорят: «Давай на лето». Я сказал, что на лето не очень хотел бы.

Были очень тяжелые переговоры с Александрией, потому что они не хотели отпускать меня даже зимой. Они понимали, что потеряют деньги, но, как мне сказали, для них результат в том сезоне был выше, чем деньги.

Возможный переход в Плимут, клуб Чемпионшипа? Да, я уже и паспорта отправил, но я больше хотел пойти в Герту. Потому что на тот момент Плимут шел последним, в 9 очках от зоны спасения. Я думал, что спастись им будет невозможно. Но потом у них появился шанс выкарабкаться, потому что пошли хорошие результаты.

Я потом уже смотрел, когда Таловеров играл несколько матчей за Плимут, какая там атмосфера – то же самое, что в Бундеслиге. Но приняли такое решение, потому что на тот момент я был не один, были агенты, и вместе мы приняли такое решение».

Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
McLay
Зірковий!
