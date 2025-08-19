Месси – лидер XXI века по количеству хет-триков в одном сезоне
В десятку лучших также вошли Роналду, Суарес, Левандовски и Холанд
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является лидером XXI века по количеству хет-триков в одном сезоне – 12 (2011/12). Аргентинец достиг этой отметки за 60 матчей.
Соперник Месси по футбольной карьере, Криштиану Роналду, сразу оказался на пяти позициях (со второй по шестую включительно) в топ-10 списка по этому показателю.
С седьмого по десятое место в рейтинг попали Луис Суарес, Роберт Левандовски, Лионель Месси и Эрлинг Холанд.
Топ-10 игроков по наибольшему количеству хет-триков в одном сезоне XXI века.
- Лионель Месси (2011/12, Барселона) – 12 в 60 матчах
- Криштиану Роналду (2014/15, Реал Мадрид) – 9 в 54 матчах
- Криштиану Роналду (2010/11, Реал Мадрид) – 7 в 54 матчах
- Криштиану Роналду (2011/12, Реал Мадрид) – 7 в 55 матчах
- Криштиану Роналду (2016/17, Реал Мадрид) – 6 в 46 матчах
- Криштиану Роналду (2015/16, Реал Мадрид) – 6 в 48 матчах
- Луис Суарес (2015/16, Барселона) – 6 в 51 матче
- Роберт Левандовски (2016/17, Бавария) – 6 в 53 матчах
- Лионель Месси (2017/18, Барселона) – 6 в 54 матчах
- Эрлинг Холанд (2022/23, Манчестер Сити) – 6 в 55 матчах
📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de triplé sur une saison au 21eme siècle pic.twitter.com/1KplhZ8qjU— PopFoot (@ThePopFoot) August 16, 2025
