  Месси – лидер XXI века по количеству хет-триков в одном сезоне
19 августа 2025, 23:38
Месси – лидер XXI века по количеству хет-триков в одном сезоне

В десятку лучших также вошли Роналду, Суарес, Левандовски и Холанд

Месси – лидер XXI века по количеству хет-триков в одном сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является лидером XXI века по количеству хет-триков в одном сезоне – 12 (2011/12). Аргентинец достиг этой отметки за 60 матчей.

Соперник Месси по футбольной карьере, Криштиану Роналду, сразу оказался на пяти позициях (со второй по шестую включительно) в топ-10 списка по этому показателю.

С седьмого по десятое место в рейтинг попали Луис Суарес, Роберт Левандовски, Лионель Месси и Эрлинг Холанд.

Топ-10 игроков по наибольшему количеству хет-триков в одном сезоне XXI века.

  1. Лионель Месси (2011/12, Барселона) – 12 в 60 матчах
  2. Криштиану Роналду (2014/15, Реал Мадрид) – 9 в 54 матчах
  3. Криштиану Роналду (2010/11, Реал Мадрид) – 7 в 54 матчах
  4. Криштиану Роналду (2011/12, Реал Мадрид) – 7 в 55 матчах
  5. Криштиану Роналду (2016/17, Реал Мадрид) – 6 в 46 матчах
  6. Криштиану Роналду (2015/16, Реал Мадрид) – 6 в 48 матчах
  7. Луис Суарес (2015/16, Барселона) – 6 в 51 матче
  8. Роберт Левандовски (2016/17, Бавария) – 6 в 53 матчах
  9. Лионель Месси (2017/18, Барселона) – 6 в 54 матчах
  10. Эрлинг Холанд (2022/23, Манчестер Сити) – 6 в 55 матчах
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
