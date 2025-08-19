Месси – лидер XXI века по количеству хет-триков в одном сезоне

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси является лидером XXI века по количеству хет-триков в одном сезоне – 12 (2011/12). Аргентинец достиг этой отметки за 60 матчей.

Соперник Месси по футбольной карьере, Криштиану Роналду, сразу оказался на пяти позициях (со второй по шестую включительно) в топ-10 списка по этому показателю.

С седьмого по десятое место в рейтинг попали Луис Суарес, Роберт Левандовски, Лионель Месси и Эрлинг Холанд.

Топ-10 игроков по наибольшему количеству хет-триков в одном сезоне XXI века.

Лионель Месси (2011/12, Барселона) – 12 в 60 матчах Криштиану Роналду (2014/15, Реал Мадрид) – 9 в 54 матчах Криштиану Роналду (2010/11, Реал Мадрид) – 7 в 54 матчах Криштиану Роналду (2011/12, Реал Мадрид) – 7 в 55 матчах Криштиану Роналду (2016/17, Реал Мадрид) – 6 в 46 матчах Криштиану Роналду (2015/16, Реал Мадрид) – 6 в 48 матчах Луис Суарес (2015/16, Барселона) – 6 в 51 матче Роберт Левандовски (2016/17, Бавария) – 6 в 53 матчах Лионель Месси (2017/18, Барселона) – 6 в 54 матчах Эрлинг Холанд (2022/23, Манчестер Сити) – 6 в 55 матчах