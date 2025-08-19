Астон Вилла – Ман Сити – Эвертон. Кто еще прошел этот путь до Грилиша?

Совсем недавно английский нападающий Джек Грилиш стал игроком «Эвертона» на правах аренды. Он даже успел 18 августа дебютировать за новый клуб в матче АПЛ против «Лидса» (0:1).

Тем самым Джек стал третьим игроком в истории, который из «Астон Виллы» перешел в «Манчестер Сити», а затем – и в «Эвертон». До него такой карьерный маршрут прошли английские игроки Гарет Барри и Фабиан Делф.

Статистика игроков с уникальным маршрутом Астон Вилла – Манчестер Сити – Эвертон

Гаррет Барри (опорный полузащитник) – 439 матчей за Астон Виллу (52 Г + 47 А), 175 матчей за Ман Сити (8 Г + 16 А), 155 матчей за Эвертон (5 Г + 11 А)

Фабиан Делф (центральный хавбек) – 134 матча за Астон Виллу (8 Г + 7 А), 89 матчей, Ман Сити (5 Г + 3 А), 41 матч за Эвертон (результативные действия отсутствуют)

Джек Грилиш (левый вингер) – 213 матчей за Астон Виллу (32 Г + 43 А), 157 матчей за Ман Сити (17 Г + 23 А), 1 матч за Эвертон (результативные действия отсутствуют)

В матче 2-го тура Премьер-лиги команда Грилиша встретится на поле с «Брайтоном» (24 августа).