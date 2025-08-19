Астон Вилла – Ман Сити – Эвертон. Кто еще прошел этот путь до Грилиша?
До Джека такой же маршрут имели только два игрока
Совсем недавно английский нападающий Джек Грилиш стал игроком «Эвертона» на правах аренды. Он даже успел 18 августа дебютировать за новый клуб в матче АПЛ против «Лидса» (0:1).
Тем самым Джек стал третьим игроком в истории, который из «Астон Виллы» перешел в «Манчестер Сити», а затем – и в «Эвертон». До него такой карьерный маршрут прошли английские игроки Гарет Барри и Фабиан Делф.
Статистика игроков с уникальным маршрутом Астон Вилла – Манчестер Сити – Эвертон
- Гаррет Барри (опорный полузащитник) – 439 матчей за Астон Виллу (52 Г + 47 А), 175 матчей за Ман Сити (8 Г + 16 А), 155 матчей за Эвертон (5 Г + 11 А)
- Фабиан Делф (центральный хавбек) – 134 матча за Астон Виллу (8 Г + 7 А), 89 матчей, Ман Сити (5 Г + 3 А), 41 матч за Эвертон (результативные действия отсутствуют)
- Джек Грилиш (левый вингер) – 213 матчей за Астон Виллу (32 Г + 43 А), 157 матчей за Ман Сити (17 Г + 23 А), 1 матч за Эвертон (результативные действия отсутствуют)
В матче 2-го тура Премьер-лиги команда Грилиша встретится на поле с «Брайтоном» (24 августа).
Jack Grealish becomes the latest player to follow the Aston Villa ➡️ Man City ➡️ Everton career path 🏴🛣️ pic.twitter.com/djfnHrcwaa— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 19, 2025
