Карпаты и Полесье интересуются воспитанником Динамо
Внимание двух клубов УПЛ привлекает Владислав Велетень
Украинский вингер «Колоса» Владислав Велетень привлекает внимание житомирского «Полесья» и львовских «Карпат». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, в последние недели два представителя Украинской Премьер-лиги заинтересовались 22-летним футболистом, но никаких конкретных шагов не делали. В контракте Велетня есть отступные, сумма которых составляет около 1,5 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Владислав Велетень провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.
Велетень является воспитанником киевского «Динамо».
Ранее известно, почему легионер «Карпат» не сыграл с «Колосом».
