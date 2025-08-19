Карпаты и Полесье интересуются воспитанником Динамо

Украинский вингер «Колоса» Владислав Велетень привлекает внимание житомирского «Полесья» и львовских «Карпат». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в последние недели два представителя Украинской Премьер-лиги заинтересовались 22-летним футболистом, но никаких конкретных шагов не делали. В контракте Велетня есть отступные, сумма которых составляет около 1,5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Владислав Велетень провел 27 матчей на клубном уровне во всех турнирах, которых успел отличиться 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

Велетень является воспитанником киевского «Динамо».

