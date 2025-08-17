Лупашко не в курсе? Известно почему легионер Карпат не сыграл с Колосом

В поединке 3 тура чемпионата УПЛ «Колос» – «Карпаты» в заявке львовян отсутствовал лидер, бразильский легионер Бруниньо.

Как стало известно Sport.ua, на последней тренировке «зелено-белых» перед отъездом в Ковалевку Бруниньо почувствовал дискомфорт в бедре, и было решено оставить его во Львове, чтобы не рисковать здоровьем.

Есть основания надеяться, что это повреждение не серьезное, и бразилец сможет помочь «Карпатам» в поединке 1/32 финала Кубка Украины с второлиговым «Пенуэлом» (базовая дата – 23–24 августа).

Поэтому в некоторой степени странным кажется ответ главного тренера «Карпат» Владислава Лупашко на послематчевой пресс-конференции в Ковалевке, что он не знает, где Бруниньо.

В текущем сезоне бразилец принял участие в двух матчах «Карпат», отличился одним забитым мячом в ворота «Шахтера».

Легионер на контракте с «Карпатами» до 30 июня 2028 года, он является воспитанником клуба «Атлетика Минейра».

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Бруниньо в один миллион 200 тысяч евро.

Ранее Владислав Лупашко достаточно неоднозначно отреагировал на отсутствие Бруниньо.