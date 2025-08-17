Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 09:08 | Обновлено 17 августа 2025, 11:03
4250
2

Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»

Владислав Лупашко достаточно неоднозначно отреагировал на отсутствие Бруниньо

17 августа 2025, 09:08 | Обновлено 17 августа 2025, 11:03
4250
2
Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Львовские «Карпаты» не смогли обыграть ковалевский «Колос» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, сыграв в результативную ничью (1:1).

Неожиданно в стартовый протокол не попал бразильский легионер «львов» Бруниньо. После матча главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко дал довольно неоднозначный ответ на этот счет.

– Сегодня в заявке отсутствовал Бруниньо. В чем причина? Что с ним?

– Я не знаю, что с ним, – лаконично открестился от вопроса Лупашко.

Ранее сообщалось, что Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022

По теме:
Александр КУЧЕР: «Ребята искали впереди счастья, но не нашли»
Вторая лига. 4-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига. 3-й тур, 17 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Владислав Лупашко Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Бруниньо чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Бокс | 16 августа 2025, 18:59 1
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»

Уайт попробует сдержать Итауму

Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 17 августа 2025, 07:20 23
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ

Доминик Ливакович заинтересовал киевлян

ФОТО. Жена голкипера сборной Украины поразила размером бюста
Футбол | 17.08.2025, 04:18
ФОТО. Жена голкипера сборной Украины поразила размером бюста
ФОТО. Жена голкипера сборной Украины поразила размером бюста
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Бокс | 17.08.2025, 09:20
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги
Футбол | 17.08.2025, 11:40
Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги
Трубин прокомментировал победу Бенфики во втором туре португальской лиги
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Valentyn
Так що ж все таки відповів тренер? Де він чи що з ним? Автор статті  - мамкин видумщик)))
Ответить
+1
Умник
Я бы в Динамо его забрал
Ответить
0
Популярные новости
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
16.08.2025, 07:42 1
Бокс
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 2
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 22
Бокс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
Известно, какую травму получил Усик. Из-за этого он может потерять пояс
16.08.2025, 11:00 2
Бокс
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 16
Футбол
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем