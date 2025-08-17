Украина. Премьер лига17 августа 2025, 09:08 | Обновлено 17 августа 2025, 11:03
Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»
Владислав Лупашко достаточно неоднозначно отреагировал на отсутствие Бруниньо
17 августа 2025, 09:08 | Обновлено 17 августа 2025, 11:03
Львовские «Карпаты» не смогли обыграть ковалевский «Колос» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, сыграв в результативную ничью (1:1).
Неожиданно в стартовый протокол не попал бразильский легионер «львов» Бруниньо. После матча главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко дал довольно неоднозначный ответ на этот счет.
– Сегодня в заявке отсутствовал Бруниньо. В чем причина? Что с ним?
– Я не знаю, что с ним, – лаконично открестился от вопроса Лупашко.
Ранее сообщалось, что Карпаты подписали легионера, игравшего на ЧМ-2022
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Так що ж все таки відповів тренер? Де він чи що з ним? Автор статті - мамкин видумщик)))
Я бы в Динамо его забрал
