Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»

Бывший нападающий «ПСЖ» Гийом Оаро оценил дебют за парижский клуб в матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» украинского защитника Ильи Забарного.

«Что меня поразило больше всего, так это то, что у него хватило сил оставаться в игре до конца, и в итоге он достаточно хорошо справился», – приводит слова Оаро Le Parisien.

«ПСЖ» победил «Нант» со счетом 1:0. Украинский защитник вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч.

Сообщалось, что Луис Энрике уже в восторге от Забарного.