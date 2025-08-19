Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
19 августа 2025, 16:28 |
Гийом Оаро похвалил украинского защитника

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший нападающий «ПСЖ» Гийом Оаро оценил дебют за парижский клуб в матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» украинского защитника Ильи Забарного.

«Что меня поразило больше всего, так это то, что у него хватило сил оставаться в игре до конца, и в итоге он достаточно хорошо справился», – приводит слова Оаро Le Parisien.

«ПСЖ» победил «Нант» со счетом 1:0. Украинский защитник вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч.

Сообщалось, что Луис Энрике уже в восторге от Забарного.

По теме:
АПЛ полностью разорвала трансферный рынок лета 2025 года
Отстраненный игрок Марселя готов покинуть клуб. Уже есть предложение
Топ-клуб Франции отстранил двух игроков после поражения. Все из-за схватки
Нант Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный
