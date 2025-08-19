Франция19 августа 2025, 16:28 |
2271
0
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Гийом Оаро похвалил украинского защитника
19 августа 2025, 16:28 |
2271
0
Бывший нападающий «ПСЖ» Гийом Оаро оценил дебют за парижский клуб в матче 1-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» украинского защитника Ильи Забарного.
«Что меня поразило больше всего, так это то, что у него хватило сил оставаться в игре до конца, и в итоге он достаточно хорошо справился», – приводит слова Оаро Le Parisien.
«ПСЖ» победил «Нант» со счетом 1:0. Украинский защитник вышел в стартовом составе парижан и отыграл весь матч.
Сообщалось, что Луис Энрике уже в восторге от Забарного.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 16:15 0
На Родриго покупателей не находится
Другие виды | 18 августа 2025, 19:15 0
По регби – Wallabies и Wallaroos
Футбол | 19.08.2025, 11:19
Футбол | 19.08.2025, 08:26
Футбол | 18.08.2025, 22:04
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 05:32 2
18.08.2025, 08:53 19
19.08.2025, 00:53 2
18.08.2025, 07:53 3
18.08.2025, 14:27 95
18.08.2025, 04:37
18.08.2025, 03:22 2
18.08.2025, 01:50