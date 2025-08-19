WTA19 августа 2025, 15:47 |
Ига СВЕНТЕК: «Я в шоке и очень счастлива»
Польская теннисистка прокомментировала победу на турнире в Цинциннати
Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над Жасмин Паолини в финале WTA 1000 в Цинциннати:
«Я хочу поблагодарить свою команду. Я не знаю, почему я выиграла турниры, на которых я ожидала от себя хорошей игры. Так что спасибо вам за то, что заставили меня стать лучшим игроком и научиться играть на этих более быстрых покрытиях. Я в шоке и очень счастлива. Спасибо за постоянную поддержку моей команде и моей семье дома».
Ранее была определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати.
