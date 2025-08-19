Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ига СВЕНТЕК: «Я в шоке и очень счастлива»
WTA
Ига СВЕНТЕК: «Я в шоке и очень счастлива»

Польская теннисистка прокомментировала победу на турнире в Цинциннати

Ига СВЕНТЕК: «Я в шоке и очень счастлива»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала победу над Жасмин Паолини в финале WTA 1000 в Цинциннати:

«Я хочу поблагодарить свою команду. Я не знаю, почему я выиграла турниры, на которых я ожидала от себя хорошей игры. Так что спасибо вам за то, что заставили меня стать лучшим игроком и научиться играть на этих более быстрых покрытиях. Я в шоке и очень счастлива. Спасибо за постоянную поддержку моей команде и моей семье дома».

Ранее была определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Цинциннати.

Ига Свёнтек WTA Цинциннати Жасмин Паолини
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
