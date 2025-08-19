Невероятные деньги. Клубы АПЛ близки к двум трансферным рекордам

Клубы АПЛ продолжают доказывать, что остаются главной финансовой силой в мировом футболе.

Нынешним летом представители элиты чемпионата Англии потратили уже 2,36 миллиарда фунтов на подписание новых игроков. Это всего на 100 миллионов меньше, чем рекорд АПЛ по расходам за одно трансферное окно (лето 2023 года).

Однако клубы не только покупают, но и продают.

Нынешним летом представители АПЛ продали футболистов почти на 1,4 миллиарда фунтов. Рекорд был установлен прошлым летом – почти 1,5 миллиарда фунтов.