ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити отпустил топ-таланта в аренду

Манчестер Сити объявил об уходе в аренду центрального атакующего хавбека Сверен Нюпана, который нынешний сезон проведет в команде Чемпионшипа Мидлсбро.

18-летний игрок этим летом перебрался в Манчестер Сити из Русенборга за рекордные в истории норвежского футбола 12,5 миллиона фунтов.

Вызывался в национальную сборную Норвегии, однако за команду еще не дебютировал, считается еще одним топ-талантом из Норвегии.

За Русенборг успел отыграть 70 матчей, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.