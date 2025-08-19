ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити отпустил топ-таланта в аренду
Нюпан перебрался в Мидлсбро
Манчестер Сити объявил об уходе в аренду центрального атакующего хавбека Сверен Нюпана, который нынешний сезон проведет в команде Чемпионшипа Мидлсбро.
18-летний игрок этим летом перебрался в Манчестер Сити из Русенборга за рекордные в истории норвежского футбола 12,5 миллиона фунтов.
Вызывался в национальную сборную Норвегии, однако за команду еще не дебютировал, считается еще одним топ-талантом из Норвегии.
За Русенборг успел отыграть 70 матчей, забил 14 голов и сделал 11 ассистов.
