ОФИЦАЛЬНО. Легенда Баварии разорвал контракт с клубом
Жером Боатенг покинул «ЛАСК»
Немецкий защитник Жером Боатенг покинул австрийский «ЛАСК». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Австрийский клуб 36-летний футболист разорвали соглашению по согласию обоих сторон. Контракт действовал до лета 2026 года.
Боатенг стал игроком команды в мае 2024 года.
«На протяжении всего времени, проведённого в LASK, Джером всегда вел себя профессионально и делал всё возможное, чтобы помочь команде своим опытом. Он сыграл важную роль, особенно для наших молодых игроков, оказывая им всестороннюю поддержку и стимулируя их. За это мы хотим поблагодарить его от всего сердца. Желаем Джерому всего наилучшего и успехов в его дальнейшей карьере», сказал спортивный директор «ЛАСКа» Дино Бюрич.
В составе «ЛАСКа» Жером Боатенг провел 14 матчей, результативными действиями не отличился.
