ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент для Таловерова. ЛАСК подписал чемпиона мира
Жером Боатенг продолжит карьеру в Австрии
Легендарный немецкий защитник Жером Боатенг подписал контракт с австрийским ЛАСК, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что соглашение между 35-летним футболистом и ЛАСК будет действовать в течение следующих 2 сезонов.
Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь трудовой договор Боатенга с итальянской «Салернитаной» был рассчитан только до завершения сезона 2023/24.
За полгода в «Салернитане» чемпион мира-2014 успел провести 7 матчей в Серии А, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
Стоит отметить, что на позиции центрального защитника в ЛАСК играет украинец Максим Таловеров, который попал в предварительную заявку сборной Украины на Евро-2024.
✍️ Die Tinte ist trocken:— LASK (@LASK_Official) May 31, 2024
🏆 Weltmeister
🏆 Zweifacher Champions-League-Sieger
🏆 Neunfacher Deutscher Meister
Jerome #Boateng unterschreibt bis 2026 bei unseren Schwarz-Weißen ⚫⚪
📰Mehr dazu: https://t.co/zJyDBjUSFi #inundaut pic.twitter.com/uweIxfNP3A
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей опубликовал пост в своем Instagram, в котором извинился перед болельщиками...
Элина во второй раз за 10 дней оказалась сильнее Диан Парри, на этот раз в Париже