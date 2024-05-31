ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент для Таловерова. ЛАСК подписал чемпиона мира

Легендарный немецкий защитник Жером Боатенг подписал контракт с австрийским ЛАСК, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что соглашение между 35-летним футболистом и ЛАСК будет действовать в течение следующих 2 сезонов.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, ведь трудовой договор Боатенга с итальянской «Салернитаной» был рассчитан только до завершения сезона 2023/24.

За полгода в «Салернитане» чемпион мира-2014 успел провести 7 матчей в Серии А, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

Стоит отметить, что на позиции центрального защитника в ЛАСК играет украинец Максим Таловеров, который попал в предварительную заявку сборной Украины на Евро-2024.