Александр ПОКЛОНСКИЙ: «В Украине я человек-невидимка»

В июле Sport.ua побеседовал с бывшим украинским футболистом, а сейчас тренером Андреем Демченко, который, возглавив казахстанский «Женис», вывел коллектив на новый уровень. Под его руководством астанчане с низов турнирной таблицы поднялись в середину пелетона.

А сейчас журналист нашего сайта поговорил с бывшим защитником «Днепра» и сборной Украины Александром Поклонским. В чем связь? Дело в том, что этот отечественный специалист стал у руля аутсайдера местного первенства туркестанского «Турана». За два тура, которые команда провела под руководством украинского специалиста, команда набрала четыре пункта и сейчас покинула зону вылета.

– Александр, очередной вашей остановкой в тренерской карьере стал «Туран». Как вас занесло в Казахстан?

– В первом полугодии я возглавлял кыргызстанский «Мурас Юнайтед». А с середины июня находился, так сказать, в творческом отпуске. Но потом мне позвонил один знакомый агент, который сказал, что есть вариант возглавить «Туран». Я недолго думал, поскольку за полтора месяца успел соскучиться по работе. Для меня важно, что у туркестанской команды есть цель.

– Вы возглавили команду, которую в Казахстане все чуть ли не в один голос называют главным претендентом на вылет. Это вас не смущает?

– После двух последних матчей, в которых мы взяли четыре очка, думаю, эти разговоры немного поутихли. Меня это не смущает. Я вижу, что «Турану» по силам выбраться из патовой ситуации.

– Вы приняли команду, которая проиграла 12 матчей кряду. Моральное состояние у футболистов, мягко говоря, было не лучшим?

– Конечно. Состояние я бы охарактеризовал – ужасным. У меня есть небольшой подобный опыт работы, когда я возглавлял «Днепр» во Второй лиге. Ни полей, ни формы не было. Генеральный директор клуба Андрей Стеценко говорил, мол, играйте, как хотите. Мы сплотились за счет идеи. Вот и в «Туране» я объясняю игрокам, что еще ничего не потеряно и важно, что ребята верят мне.

– За счет чего «Турану» под вашим руководством удалось взять четыре очка в двух последних поединках?

– Я посмотрел на матчи команды и сказал, что они могут не просто играть в футбол, но и побеждать. Опять же, у футболистов не было веры. Вовремя включилось в процесс и руководство клуба. И вот мы вместе пытаемся выбраться из подвала турнирной таблицы. Мы чуть изменили рисунок игры. Раньше «Туран» в основном защищался, а сейчас мы стараемся владеть преимуществом, и наши футболисты молодцы, они стараются выполнять все требования, это помогает добиваться результата. Впрочем, никто не расслабляется, впереди еще много работы, до финиша чемпионата пять туров, поэтому все должны быть сконцентрированы и идти к своей цели. Мне интересна эта работа.

– То есть, руководство клуба хочет немногого?

– Пока, в принципе, да. Нам нужно сохранить прописку в высшем дивизионе, ни больше, ни меньше.

– Думаю, нельзя сказать, что у вас календарь оставшихся матчей выглядит очень сложным?

– Я не разделяю поединки. У каждой команды есть свои задачи, и каждый будет биться за результат. Дома нам нужно больше атаковать, а для этого необходимо больше мастерства. От обороны играть немного легче, но и здесь есть свои нюансы. Сложно сказать, с кем играл легче, с лидерами или с соперниками нашего уровня.

– Несмотря на проведенные две игры, как оцените уровень местного чемпионата?

– Смотря, с чем сравнивать. Он однозначно слабее, чем в Украине, даже в нынешнее время, но однозначно выше, чем в Кыргызстане. Здесь организованные команды, есть достаточно много казахстанских интересных исполнителей, которые бы не затерялись в других более сильных чемпионатах. Из-за ряда причин, в Казахстане стало меньше легионеров, а это тоже в какой-то мере тормозит развитие местного первенства. Тем не менее, КПЛ конкурентоспособное соревнование, мне здесь сейчас нравится работать.

Вот, к примеру, «Кайсар» состоит чисто из местных игроков, но ничего, команда хоть и находится на 11-м месте, но очень колючая. Ее еще здесь местным «Атлетико» Мадрид называют. Они сами не играют и не дают этого делать сопернику. Кызылординцы в нынешнем сезоне отбирали очки у «Кайрата», «Астаны», «Тобола». Вот и наш с ними матч был очень сложным, но «Турану» таки удалось добиться максимального результата.

ФК Мурас Юнайтед

– Почему вы ушли из «Мурас Юнайтед», результаты ведь были неплохие?

– Да, мы шли на первом месте, но не сошлись с руководством клуба по кадровым вопросам. Впрочем, все, что не делается, делается к лучшему. Я ни сколько не жалею о решении покинуть Кыргызстан.

– Кстати, там под вашим руководством выступало много украинцев. Чем этот чемпионат притягивает отечественных исполнителей?

– В последнее время в Кыргызстане серьезно взялись за инфраструктуру. Строятся базы, поля, стадионы. К примеру, «Мурас Юнайтед» возводит арену на 50 000 зрителей. Есть все условия для детского футбола. Сами местные футболисты не очень высокого уровня, но за счет легионеров, в том числе и украинских, дело там идет (улыбается). До меня в этой команде работал Сергей Пучков, поэтому привлек внимание к этому чемпионату. Он и сейчас стал главным тренером команды. Единственное, что тормозит развитие, это азиатский менталитет.

– В «Мурас Юнайтед» погоду делали украинцы?

– В основном, да. У меня практически вся оборона состояла из отечественных исполнителей. У нас были и неплохие киргизы, но украинские защитники всегда славились своей надежностью.

– А какие зарплаты у футболистов «Мурас Юнайтед»?

– Три-пять тысяч долларов. У хороших легионеров эти цифры колеблются от пяти до семи тысяч.

– Возвращаясь к Казахстану, то не могу не спросить, на какой срок у вас подписан с этим клубом контракт?

– До конца сезона. А дальше будет видно.

– Вы видите перспективы у своей команды?

– Если бы я не видел перспектив, то я здесь бы не работал.

ФК Женис. Андрей Демченко

– Вы знакомы с Андреем Демченко, который сейчас возглавляет «Женис»?

– Конечно. Мы с ним соприкасались еще в Грузии, когда я тренировал «Самгурали», а он «Динамо» (Батуми).

– «Женис» под руководством украинского специалиста расцвел.

– Я знаю, что этот специалист умеет ставить игру своим командам, поэтому не удивлен. В Батуми у него чуть не получилось из-за причин не от Андрея зависящих, а вот в «Дилой» у него были хорошие результаты.

– В сентябре в чемпионате Казахстана будет украинское дерби в матче «Женис» – «Туран».

– Да, с астанчанами мы сыграем в 24-м туре.

– Кстати, а в Грузии вы сколько раз играли против Демченко?

– Один раз. «Самгурали» выиграл у «Динамо» – 3:2. Мы вырвали победу в концовке поединка, но больше атаковал соперник, так как подбор исполнителей у них был лучше. А еще один раз мы встречались с Демченко во второй украинской лиге, тогда он победил (улыбается).

– Говорят, что в Казахстане есть период времени, когда играть очень сложно из-за высоких температур и большой влажности…

– Это уже прошло. Наступило время комфорта (улыбается), в плане погодных условий.

– В Украину не тянет?

– Тянет, конечно. Но меня никто не зовет, нет предложений. В Украине я человек-нивидимка (улыбается). Я работал в дубле, в первенстве U-19. Хотя есть мечта – проявить себя в отечественном чемпионате. Возможно, когда-то это время придет, но сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Туране», мы должны выполнить задачу и порадовать наших болельщиков.