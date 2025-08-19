София Белинская выиграла юниорский турнир в Кракове в парном разряде
Украинец Даниэль Берновский проиграл финал среди юниоров в дуэтах
В польском Кракове прошкл юниорский турнир серии ITF J100 – Charlie Berszakiewicz Memorial.
Украинская теннисистка София Белинская вместе с Теа Ковачевич из Боснии и Герцеговины завоевала титул чемпионки в парном разряде среди девушек.
В финале турнира первые сеяные Белинская и Ковачевич обыграли вторых сеяных словацкую пару София Бархацова / Стелла Цинканикова – 7:5, 6:2.
Для 14-летней Белинской это уже четвкртый титул ITF Juniors в парном разряде и третий в этом году. В конце июля София вместе с Виолеттой Скрип завоевала чемпионство Европы U14 в парном разряде.
В юношеском парном турнире второе место занял украинский теннисист Даниэль Берновский, который выступал с латвийцем Александром Сотниковым. 16-летний Берновский боролся за свой пятый (и самый престижный) титул ITF Juniors в паре. Интересно, что все четыре предыдущих он выиграл в 2025 году.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
С 15 по 18 августа прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26
Роман Саленко проведет сезон 2025/26 в составе луганской «Зари»