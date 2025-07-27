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27 июля 2025, 19:29 | Обновлено 27 июля 2025, 19:34
336
2

Юные украинки отыграли 2 матчбола и стали чемпионками Европы U14 по теннису

София Белинская и Виолетта Скрип принесли Украине первое золото на ЧЕ в истории

27 июля 2025, 19:29 | Обновлено 27 июля 2025, 19:34
336
2
Юные украинки отыграли 2 матчбола и стали чемпионками Европы U14 по теннису
ФТУ

Украинские теннисистки София Белинская и Виолетта Скрип в чешском городе Мост стали чемпионками Европы в категории U-14 в парном разряде.

В финале украинки на супертай-брейке вырвали победу у шведского дуэта Грейс Бернстейн / Эмина Хонич.

Чемпионат Европы U-14. Пары, финал

София Белинская / Виолетта Скрип Грейс Бернстейн / Эмина Хонич – 6:2, 4:6, [13:11]

На решающем супертай-брейке отыграли два чемпионшип-поинта.

Скрип и Белинская стали третьими украинками, которые сыграли в финале ЧЕ U-14, и первыми, кто сумел взять золото.

Помимо Софии и Виолетты, на ЧЕ в городе Мост Украину представили Егор Романют и Юрий Столяров. Капитанами команды были Ольга Белінская и Алексей Бакланов.

В одиночном разряде (сетка на 128 участников) лучший результат показал Столяров, который был посеян под девятым номером. Он вышел в четвертьфинал, в котором уступил лидеру посева Рафаэлю Пагонису – 2:6, 3:6.

Белинская в третьем круге взяла верх над второй сеяной, представительницей Эстонии, Елизаветой Аникиной – 6:1, 6:2, но в четвертом уступила Лауре Масариковой – 5:7, 3:6.

Третья сеяная Скрип и Романюта завершили свои выступления на стадии третьего круга. Восьмые сеяные Романюта со Столяровым стали полуфиналистами в паре. Не справились со вторыми сеяными Андреем Адамовичем и Максом Лоринчиком – 6:3, 3:6, [6:10].

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чемпионат Европы по теннису юниорский теннис
Даниил Агарков Источник: Федерация тенниса Украины
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Андрій Заліщук
Молодці!!!!!
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+1
Перший Серед Рівних
А тій яка два метра в довжину теж 14 років?
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0
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