ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»

Хавбек киевского «Динамо» Александр Пихальонок прокомментировал победу над «Эпицентром» (4:1) в матче 3-го тура УПЛ:

– Самое главное, что победили, но и хорошую игру показали. Будем с хорошим, с немного лучшим настроением, можно сказать, готовиться к следующей игре. Тщательно уже подходить к «Маккаби».

– В этот раз удавалось все на поле, то, что требовал тренерский штаб. Потому что полуосновной состав «Динамо» вышел, много молодых исполнителей получили шанс. И в итоге забил Герреро. Это не менее важное событие в «Динамо», потому что давно он не забивал, почти год.

– Да, как говорит Александр Шовковский, у нас нет первого, второго, третьего состава. У нас каждый игрок важен для команды. И самое главное, что команда победила. Конечно, очень довольны, что и Герреро забил, и Ванат. Вообще за всех радуемся, когда каждый забивает. Но главное – победа.

– Вы там отличный навес сделали как раз, когда забивали второй мяч. Расскажите про этот эпизод.

– Ну, это все наигранное. Это наигранный розыгрыш, домашняя заготовка такая. И хорошо, что у нас домашние заготовки получаются, и когда мы выходим на игру – они работают.

– Несколько дней прошло после «Пафоса». Если вспоминать этот матч, что произошло, почему не удалось «Динамо» навязать свою игру киприотам во втором поединке? Потому что очень вяло выглядели киевляне.

– Да, если честно, конечно, уже прошло время, но если возвращаться назад, то можно сказать – провалили игру. Проиграли и много борьбы. Тактически не могу сказать, что прям сильно, ну, может немного. Но самое главное – они, как по мне, были свежее, и в борьбе сильнее нас. Просто переехали нас, можно так сказать.

– Вы получили и критику, и холодный душ в плане результата. Сейчас с «Маккаби» надо исправлять ситуацию.

– Да, конечно, надо исправлять ситуацию, надо проходить. Но «Маккаби» – очень хорошая команда. Когда они играли против «Пафоса», если честно, по мне они выглядели сильнее. Посмотрим, как оно будет, и будем тщательно готовиться к «Маккаби». Тем более, что не будет тура между играми еврокубков. И будем готовиться.