Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
Украина. Премьер лига
19 августа 2025, 05:29 | Обновлено 19 августа 2025, 05:54
320
1

ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»

Хавбек Динамо прокомментировал победу над Эпицентром в УПЛ

19 августа 2025, 05:29 | Обновлено 19 августа 2025, 05:54
320
1
ПИХАЛЕНОК: «Маккаби – очень хорошая команда, они выглядели сильнее Пафоса»
Профутбол. Александр Пихаленок

Хавбек киевского «Динамо» Александр Пихальонок прокомментировал победу над «Эпицентром» (4:1) в матче 3-го тура УПЛ:

– Самое главное, что победили, но и хорошую игру показали. Будем с хорошим, с немного лучшим настроением, можно сказать, готовиться к следующей игре. Тщательно уже подходить к «Маккаби».

– В этот раз удавалось все на поле, то, что требовал тренерский штаб. Потому что полуосновной состав «Динамо» вышел, много молодых исполнителей получили шанс. И в итоге забил Герреро. Это не менее важное событие в «Динамо», потому что давно он не забивал, почти год.

– Да, как говорит Александр Шовковский, у нас нет первого, второго, третьего состава. У нас каждый игрок важен для команды. И самое главное, что команда победила. Конечно, очень довольны, что и Герреро забил, и Ванат. Вообще за всех радуемся, когда каждый забивает. Но главное – победа.

– Вы там отличный навес сделали как раз, когда забивали второй мяч. Расскажите про этот эпизод.

– Ну, это все наигранное. Это наигранный розыгрыш, домашняя заготовка такая. И хорошо, что у нас домашние заготовки получаются, и когда мы выходим на игру – они работают.

– Несколько дней прошло после «Пафоса». Если вспоминать этот матч, что произошло, почему не удалось «Динамо» навязать свою игру киприотам во втором поединке? Потому что очень вяло выглядели киевляне.

– Да, если честно, конечно, уже прошло время, но если возвращаться назад, то можно сказать – провалили игру. Проиграли и много борьбы. Тактически не могу сказать, что прям сильно, ну, может немного. Но самое главное – они, как по мне, были свежее, и в борьбе сильнее нас. Просто переехали нас, можно так сказать.

– Вы получили и критику, и холодный душ в плане результата. Сейчас с «Маккаби» надо исправлять ситуацию.

– Да, конечно, надо исправлять ситуацию, надо проходить. Но «Маккаби» – очень хорошая команда. Когда они играли против «Пафоса», если честно, по мне они выглядели сильнее. Посмотрим, как оно будет, и будем тщательно готовиться к «Маккаби». Тем более, что не будет тура между играми еврокубков. И будем готовиться.

По теме:
НАГОРНЯК: «Футболистам надо понять, Премьер-лига – совсем другой уровень»
МИХАЙЛЕНКО: «Забили 4 мяча. А в ЛЧ результат и игра Динамо были плохими»
Арда ТУРАН: «Надеюсь, Алиссон и Конопля скоро вернутся на поле»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Пихаленок Эпицентр Каменец-Подольский Эпицентр - Динамо
Николай Степанов Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18 августа 2025, 07:53 3
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»

Британец считает, что украинец должен был бы сразиться с Чисорой

Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Футбол | 19 августа 2025, 01:44 3
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ

Владислав Супряга вряд ли останется в Динамо

Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Война | 18.08.2025, 09:00
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Английский клуб заплатит 800 тысяч евро за игрока сборной Украины
Футбол | 19.08.2025, 07:22
Английский клуб заплатит 800 тысяч евро за игрока сборной Украины
Английский клуб заплатит 800 тысяч евро за игрока сборной Украины
«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо
Футбол | 18.08.2025, 08:17
«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо
«Он вот-вот должен решить». Шовковский вынес вердикт двум игрокам Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Почались виправдовування на випадок програшу
Ответить
0
Популярные новости
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 16
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 1
Бокс
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 97
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем