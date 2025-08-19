Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
Гладиатор защиты. Марко Матерацци празднует 52-й день рождения

Вспомним основные события в карьере итальянского центрбека

Гладиатор защиты. Марко Матерацци празднует 52-й день рождения
19 августа свой день рождения празднует бывший скандальный защитник итальянского футбола Марко Матерацци.

В своей футбольной карьере Матерацци успел поиграть в шести клубах: «Интер», «Перуджа», «Эвертон», «Карпи», «Трапани» и «Ченнай». Больше всего запомнился своими выступлениями за «нерадзурри», где он провел 276 матчей, стал одним из лидеров команды и завоевал немало трофеев. В сезоне 2009/10 вместе с «Интером» Марко оформил исторический требл.

Итальянец также известен своей результативностью: несмотря на то, что он играл на позиции центрбека, Марко часто подключался к атакам и забивал голы.

В составе сборной Италии Матерацци сыграл 41 матч и забил 2 гола. В 2006 году вместе с национальной командой он стал чемпионом мира и даже отличился голом в финале против Франции, который сравнял счет (1:1), однако в памяти болельщиков остался другой эпизод: Марко сказал оскорбительные слова французской легенде Зинедину Зидану, касающиеся его сестры. В итоге Зидан не смог сдержать эмоций и нанес итальянцу удар головой в грудь, из-за чего был удален с поля. После этого случая Марко на своем жизненном пути столкнулся с постоянной критикой. Несмотря на скандал, впоследствии он помирился с Зинедином.

На клубном уровне Матерацци провел 457 матчей, забил 53 гола, отдал 7 результативных передач и завоевал 15 трофеев. Интересно, что все награды он завоевал в составе «нерадзурри».

Все трофеи Марко Матерацци (16)

  • Чемпионат мира
  • Лига чемпионов
  • Чемпионат Италии (5)
  • Кубок Италии (4)
  • Суперкубок Италии (4)
  • Клубный чемпионат мира

Марко Матерацци день рождения Интер Милан Перуджа Эвертон сборная Италии по футболу статистика Зинедин Зидан
