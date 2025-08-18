Новички МЮ повторили ударную статистику всего состава Арсенала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Несмотря на это, «красные дьяволы» все равно потерпели поражение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новички «МЮ» Бриан Мбемо и Матеус Кунья в своем дебютном матче АПЛ против «Арсенала» на двоих нанесли столько же ударов, сколько весь состав «канониров» (9).

17 августа на стадионе «Олд Траффорд» состоялся поединок 1-го тура чемпионата Англии между командами «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч забил после углового итальянец Риккардо Калафьори.

Что касается новичка атаки лондонского клуба Виктора Дьокереша, то он за 60 сыгранных минут не нанес ни одного удара по воротам противника.

Несмотря на то, что «красные дьяволы» нанесли 22 удара по воротам (7 в створ) и имели показатель xG 1,59, они не смогли отличиться голом. «Канонирам» хватило 9 ударов (3 в створ) и xG 1,05, чтобы забить единственный победный мяч и одержать победу.

После матча 1-го тура чемпионата Англии «Арсенал» располагается на 6-м месте в турнирной таблице, «МЮ» – на 15-м.

По теме:
«Отличная возможность». Доук прокомментировал трансфер в Борнмут
Клуб из Англии в шаге от подписания украинского защитника. Это не Батагов
Где Миколенко? Стали известны стартовые составы на матч Лидса и Эвертона
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Бриан Мбемо Матеус Кунья Виктор Дьекереш
