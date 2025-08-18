Филипп БУДКОВСКИЙ: «Пропустили 2 очень легких гола»

Украинский форвард луганской «Зари» Филипп Будковский прокомментировал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Кривбассу» со счетом 2:3:

– Пропустили 2 очень легких гола. Моментов у них не было совсем, 2 момента – 2 гола. Для нас это шок. Мы очень много не забили сегодня. Мы не можем забить, и проблемы в обороне, поэтому есть над чем работать.

– Вы почувствовали, что «Кривбасс» играет высоко, и начали делать эти передачи за спину. Ну и стоит учесть, что сегодня за вами была просто персональная опека – 2-3 игрока всегда были возле вас.

– Видите, мы готовились, мы знали, что они будут играть высоко. Где-то в начале не могли понять, как играть, потом где-то перехватили инициативу, были моменты, но мы просто не реализовали свои моменты, а потом немного, как говорится, мы им пас – они нам гол.

– С трибуны показалось, что «Заре» не хватило, пожалуй, просто игрового времени.

– Где-то, может, и не хватило, но вы же видите: у нас только момент – нам сразу гол забивают. Мы где-то немного падали духом, потом поднимались, хотели переломить ход игры, но нам немного не хватило времени.

– Сегодня мы наблюдали довольно открытый футбол. Готова ли «Заря» к нему?

– Вы же видите, были, можно сказать, качели – вперед, назад. Где-то к такому мы не готовились, где-то делали очень детские ошибки, из этих детских ошибок нам забивали голы, а когда они делали ошибки – мы не могли просто забить.

– 16 минут воздушной тревоги сегодня в плюс или в минус пошли?

– Мы настраивались после тревоги, понимали, что, может, это нам пойдет на пользу. На пользу, может, и пошло, но мы просто не дожали соперника.

– Виктор Скрипник, наверное, уже зашел в раздевалку. На чем акцентировал? Далее кубковая игра.

– Времени до кубковой игры немного – 5 дней. Акцентировал на том, что провалили начало игры и что есть над чем работать, во-первых. Будем исправлять ошибки, готовиться к следующим играм, чтобы не делать таких ошибок.

Потому что я же говорю, мы сегодня очень провально играли и в обороне, и в атаке мы просто не реализовали те моменты – это тоже много вопросов ко мне, к нападающим.

