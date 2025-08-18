Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Виктор СКРИПНИК: «Проиграли игру в первые 15 минут»

Главный тренер «Зари» прокомментировал поражение от «Кривбасса»

ФК Заря. Виктор Скрипник

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник прокомментировал поражение от «Кривбасса» (2:3) в 3-м туре УПЛ.

– Проиграли игру в первые 15 минут. Скажу короткий комментарий первых трех наших матчей. В первой игре мы говорили, что плохо играем вперед. Моментов практически не было. Второй поединок – победа и показали характер. Сегодня тоже показали характер, хорошо играли вперед, но не реализовали кучу моментов. Обидно, но есть то, что есть.

– У «Кривбасса» было три момента, которые они реализовали. Вес же команда создала много, но не забила тоже много...

– Так и есть. Ребята расстроены в раздевалке. Настраивались на победу, но, к сожалению, пропустили гол с первого же момента соперника. У нас моменты – нет гола. Второй момент – 0:2.

– Что-то сказали в раздевалке Башичу, Слесарю?

– А вы как думаете? Но они же неделю назад играли на очень высоком уровне. Даже Башич играл на другой позиции против «Кудровки». С ЛНЗ он играл в центре обороны, как и сегодня. Сегодня же были ошибки, которые привели к голу.

– Если не брать результат, сама игра вам понравилась?

– Инфарктная. Для зрителей интересно, эмоции. Нам хочется видеть другой результат в конце.

– Сегодня хорошо вышел на замену Руан.

– У нас есть очень хорошие футболисты, которым нужно еще добавлять. Нам кричали сегодня «мужики». Да, мы проиграли, но будем стараться сохранить этот атакующий задор на следующие матчи. Нужно исправлять также ошибки в обороне.

– Часто говорят, что наш украинский футбол постоянно деградирует. Вы вернулись через год в Украину. Каково ваше мнение по этому поводу?

– На мой взгляд, раньше наши гранды «Шахтер» и «Динамо» побеждали без вопросов. А сейчас такой чемпионат, что каждый может обыграть каждого. Мне это нравится. Нужно прикладывать много усилий, чтобы кого-то обыграть. Это плюс чемпионата.

чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Заря Луганск Украинская Премьер-лига Заря - Кривбасс Виктор Скрипник
Дмитрий Вус Источник: ФК Заря Луганск
