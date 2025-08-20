В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение

26-летний вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов решил остаться в клубе после трансфера украинского футболиста Ильи Забарного из «Борнмута».

Однако, по информации журналиста Илмаза Дайчина, у руководства клуба совсем другое мнение – «ПСЖ» отчаянно ищет новый клуб для представителя страны 404.

Отмечается, что главным фаворитом на трансфер Сафонова является «Галатасарай». Турки осуществят этот трансфер, если не удастся купить Эдерсона из «Манчестер Сити».

Ранее жена Забарного оценила новость о том, что Илья поладил с Сафоновым.