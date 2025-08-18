Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жена Забарного оценила новость о том, что Илья нашел общий язык с Сафоновым
Франция
18 августа 2025, 12:30 |
Жена Забарного оценила новость о том, что Илья нашел общий язык с Сафоновым

Ангелина опровергла эту информацию

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Жена Ильи Забарного Ангелина отреагировала на информацию французских СМИ о том, что ее муж нашел общий язык с россиянином Матвеем Сафоновым.

– Правда ли, что Илья якобы «нашел общий язык» с россиянином Сафоновым в раздевалке – это все же выдумки местных источников?

– Я думаю, всем понятно, какую позицию мы занимаем и своим принципам мы не изменяем. Французские СМИ пытаются получить больше охвата и придумывают глупости, подтверждений которым нет. Больше ничего не хочу комментировать, спасибо.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мечтал играть вместе с ним. Он заслуживает Золотой мяч»
«Здесь все по-другому». Забарный прокомментировал свой дебют за ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
Матвей Сафонов Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Tribuna Expresso
Sergey RockStar
Вот же раздули на ровном месте новость за этого Сафонова. Мне кажется, Забарному  пофиг на него, и вообще, с кем играть. Он пришел в топ-клуб, на высокую зарплату. Уверен, любой другой футболист на его месте поступил бы точно так же. И срать он хотел на какого-то там Сафонова.
MaximusOne
Що значить "порузумівся", він що зним сварився ? є дві людини які працюють на одній роботі, зрозуміло що Ілля буде уникати любого публічного спілкування з ним, щоб уникнути хейту.
