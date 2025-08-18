Жена Забарного оценила новость о том, что Илья нашел общий язык с Сафоновым

Жена Ильи Забарного Ангелина отреагировала на информацию французских СМИ о том, что ее муж нашел общий язык с россиянином Матвеем Сафоновым.

– Правда ли, что Илья якобы «нашел общий язык» с россиянином Сафоновым в раздевалке – это все же выдумки местных источников?

– Я думаю, всем понятно, какую позицию мы занимаем и своим принципам мы не изменяем. Французские СМИ пытаются получить больше охвата и придумывают глупости, подтверждений которым нет. Больше ничего не хочу комментировать, спасибо.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне.