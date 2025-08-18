Другие новости18 августа 2025, 18:14 |
«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом
Элина опубликовала сообщение в Instagram-сториз
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, поддержала Президента Украины Владимира Зеленского перед его встречей с Дональдом Трампом в Белом доме.
Украинка опубликовала сообщение в Instagram-сториз:
«Вашингтон. Сегодня высокие ставки. Украинка под давлением, но сильная.
За Президентом Владимиром Зеленским – весь народ. В этом наша сила», – написала Элина.
Свитолина проводит подготовку к US Open 2025, матчи основной сетки которого стартуют 24 августа.
