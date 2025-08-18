Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 августа 2025, 18:14
«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом

Элина опубликовала сообщение в Instagram-сториз

«Высокие ставки». Свитолина поддержала Зеленского перед встречей с Трампом
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA, поддержала Президента Украины Владимира Зеленского перед его встречей с Дональдом Трампом в Белом доме.

Украинка опубликовала сообщение в Instagram-сториз:

«Вашингтон. Сегодня высокие ставки. Украинка под давлением, но сильная.

За Президентом Владимиром Зеленским – весь народ. В этом наша сила», – написала Элина.

Свитолина проводит подготовку к US Open 2025, матчи основной сетки которого стартуют 24 августа.

