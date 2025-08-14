ФОТО. Свитолина готовится к US Open 2025 в экстремально жарких условиях
Пока что непонятно, где именно тренируется Элина накануне Открытого чемпионата США
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) показала фотографии с тренировок.
Украинская теннисистка готовится к Открытому чемпионат США 2025, матчи основной сетки которого стартуют 24 августа.
Пока что непонятно, где Элина проводит свои тренировки, но точно не в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке, где проходят поединки US Open.
Свитолина тренируется в экстремально жарких условиях – температура воздуха составляет более 35°C.
«Еще один день в микроволновке», – подписала фото Элина.
Предыдущим турниром Свитолиной был тысячник в Цинциннати, который она покинула во втором раунде, уступив Барборе Крейчиковой.
Помимо Элины, Украину в основе одиночнго разряда US Open 2025 представят Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.
