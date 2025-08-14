ФОТО. Свитолина готовится к US Open 2025 в экстремально жарких условиях

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) показала фотографии с тренировок.

Украинская теннисистка готовится к Открытому чемпионат США 2025, матчи основной сетки которого стартуют 24 августа.

Пока что непонятно, где Элина проводит свои тренировки, но точно не в Национальном теннисном центре имени Билли Джин Кинг в Нью-Йорке, где проходят поединки US Open.

Свитолина тренируется в экстремально жарких условиях – температура воздуха составляет более 35°C.

«Еще один день в микроволновке», – подписала фото Элина.

Предыдущим турниром Свитолиной был тысячник в Цинциннати, который она покинула во втором раунде, уступив Барборе Крейчиковой.

Помимо Элины, Украину в основе одиночнго разряда US Open 2025 представят Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.

