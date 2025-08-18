Перес указал на дверь одному из самых высокооплачиваемых игроков Реала

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба летом может покинуть королевский клуб, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес считает, что 33-летний футболист не нужен клубу, а, учитывая его высокую заработную плату, лучшим решением считается избавиться от игрока.

В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 14 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо сказал Давиду Алабе искать новый клуб.