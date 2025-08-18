Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перес указал на дверь одному из самых высокооплачиваемых игроков Реала
Испания
18 августа 2025, 19:48 |
1592
1

Перес указал на дверь одному из самых высокооплачиваемых игроков Реала

Давид Алаба не нужен королевскому клубу

18 августа 2025, 19:48 |
1592
1
Перес указал на дверь одному из самых высокооплачиваемых игроков Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский защитник мадридского «Реала» Давид Алаба летом может покинуть королевский клуб, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, президент «сливочных» Флорентино Перес считает, что 33-летний футболист не нужен клубу, а, учитывая его высокую заработную плату, лучшим решением считается избавиться от игрока.

В сезоне 2024/25 Давид Алаба провел 14 матчей на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее Хаби Алонсо сказал Давиду Алабе искать новый клуб.

По теме:
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Реал продлил контракт с вундеркиндом, который впечатлил Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил в аренду форварда-легионера
Давид Алаба Флорентино Перес Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18 августа 2025, 07:11 2
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати

Ига Свентек и Жасмин Паолини разыграют трофей тысячника в США

В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
Футбол | 18 августа 2025, 13:05 7
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко

Английский гранд хочет получить 20 миллионов фунтов

Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Бокс | 18.08.2025, 07:53
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18.08.2025, 19:31
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Ось тільки позбутися Алаби буде непросто. Йти він не хоче. Його зарплати в Реалі за рік (22 мільйони наче) вистачить щоб самого себе купити 3 рази)
Ответить
0
Популярные новости
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 1
Бокс
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
17.08.2025, 07:20 29
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем