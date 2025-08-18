ФОТО. Ему точно интересно? Реакция Усика на матч Полесье – ЛНЗ в УПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 10:54 | Обновлено 18 августа 2025, 11:44
Александр посетил матч 3 тура УПЛ

Черкасский ЛНЗ убедительно одолел житомирское «Полесье» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, забив два «сухих» мяча (2:0).

На матче присутствовал украинский боксер Александр Усик, наблюдавший за игрой в компании президента «волков» Геннадия Буткевича. Режиссеры трансляции несколько раз «ловили» Александра, но он постоянно отвлекался на телефон, смотря сам матч без заметного любопытства.

Отныне подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину

Александр Усик Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Полесье - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
New Zealander
Під час такої гри своєї команди краще відволікатися - корисніше для здоров'я. 
