ФОТО. Ему точно интересно? Реакция Усика на матч Полесье – ЛНЗ в УПЛ

Черкасский ЛНЗ убедительно одолел житомирское «Полесье» в матче третьего тура Украинской Премьер-лиги, забив два «сухих» мяча (2:0).

На матче присутствовал украинский боксер Александр Усик, наблюдавший за игрой в компании президента «волков» Геннадия Буткевича. Режиссеры трансляции несколько раз «ловили» Александра, но он постоянно отвлекался на телефон, смотря сам матч без заметного любопытства.

Отныне подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

ФОТО. Ему точно интересно? Реакция Усика на матч Полесья – ЛНЗ в УПЛ