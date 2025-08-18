Эюпспор без Степаненко в составе уступил Бешикташу
Были сыграны матчи второго тура чемпионата Турции
16 и 17 августа прошел второй тур чемпионата Турции по футболу.
«Бешикташ» одержал волевую победу над «Эюпспором» – 2:1. Украинец Тарас Степаненко в матче не участвовал.
«Самсунспор» одержал минимальную победу на выезде от «Коджаэлиспора» – 1:0.
«Фенебрахче» Жозе Моуриньо не смог обыграть «Гезтепе» – 0:0. Также завершилась игра между «Аланьяспором» и «Ризеспором».
«Генчлербирлиги» уступил «Антальяспору» – 0:1, а «Башакшехир» распысал ничью с «Кайсериспором» – 1:1.
«Коньяспор» разгромил «Газиантеп» – 3:0. Встреча между «Касимпашей» и «Трабзонспором» запланирована на 19 августа.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.
Чемпионат Турции. 2-й тур. 16-17 августа
Коджаэлиспор – Самсунспор – 0:1
Гол: Йованович, 82 (автогол)
Аланьяспор – Ризеспор – 0:0
Гёзтепе – Фенербахче – 0:0
Коньяспор – Газиантеп – 3:0
Голы: Ндао, 18, Алексич, 50, Андзуана, 83
Генчлербирлиги – Антальяспор – 0:1
Гол: Сторм, 81
Башакшекир – Кайсериспор – 1:1
Голы: Брнич, 41 – Кардосо, 69
Бешикташ – Эйспор – 2:1
Голы: Арахам, 19 (пенальти), Рафа Силва, 90+6 – Тиам, 29
События матча
