Эюпспор без Степаненко в составе уступил Бешикташу

16 и 17 августа прошел второй тур чемпионата Турции по футболу.

«Бешикташ» одержал волевую победу над «Эюпспором» – 2:1. Украинец Тарас Степаненко в матче не участвовал.

«Самсунспор» одержал минимальную победу на выезде от «Коджаэлиспора» – 1:0.

«Фенебрахче» Жозе Моуриньо не смог обыграть «Гезтепе» – 0:0. Также завершилась игра между «Аланьяспором» и «Ризеспором».

«Генчлербирлиги» уступил «Антальяспору» – 0:1, а «Башакшехир» распысал ничью с «Кайсериспором» – 1:1.

«Коньяспор» разгромил «Газиантеп» – 3:0. Встреча между «Касимпашей» и «Трабзонспором» запланирована на 19 августа.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

Чемпионат Турции. 2-й тур. 16-17 августа

Коджаэлиспор – Самсунспор – 0:1

Гол: Йованович, 82 (автогол)

Аланьяспор – Ризеспор – 0:0

Гёзтепе – Фенербахче – 0:0

Коньяспор – Газиантеп – 3:0

Голы: Ндао, 18, Алексич, 50, Андзуана, 83

Генчлербирлиги – Антальяспор – 0:1

Гол: Сторм, 81

Башакшекир – Кайсериспор – 1:1

Голы: Брнич, 41 – Кардосо, 69

Бешикташ – Эйспор – 2:1

Голы: Арахам, 19 (пенальти), Рафа Силва, 90+6 – Тиам, 29