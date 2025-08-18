Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эюпспор без Степаненко в составе уступил Бешикташу
Чемпионат Турции
Коньяспор
17.08.2025 19:00 – FT 3 : 0
Газиантеп
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
18 августа 2025, 10:50 |
73
0

Эюпспор без Степаненко в составе уступил Бешикташу

Были сыграны матчи второго тура чемпионата Турции

18 августа 2025, 10:50 |
73
0
Эюпспор без Степаненко в составе уступил Бешикташу
Getty Images/Global Images Ukraine

16 и 17 августа прошел второй тур чемпионата Турции по футболу.

«Бешикташ» одержал волевую победу над «Эюпспором» – 2:1. Украинец Тарас Степаненко в матче не участвовал.

«Самсунспор» одержал минимальную победу на выезде от «Коджаэлиспора» – 1:0.

«Фенебрахче» Жозе Моуриньо не смог обыграть «Гезтепе» – 0:0. Также завершилась игра между «Аланьяспором» и «Ризеспором».

«Генчлербирлиги» уступил «Антальяспору» – 0:1, а «Башакшехир» распысал ничью с «Кайсериспором» – 1:1.

«Коньяспор» разгромил «Газиантеп» – 3:0. Встреча между «Касимпашей» и «Трабзонспором» запланирована на 19 августа.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

Чемпионат Турции. 2-й тур. 16-17 августа

Коджаэлиспор – Самсунспор – 0:1

Гол: Йованович, 82 (автогол)

Аланьяспор – Ризеспор – 0:0

Гёзтепе – Фенербахче – 0:0

Коньяспор – Газиантеп – 3:0

Голы: Ндао, 18, Алексич, 50, Андзуана, 83

Генчлербирлиги – Антальяспор – 0:1

Гол: Сторм, 81

Башакшекир – Кайсериспор – 1:1

Голы: Брнич, 41 – Кардосо, 69

Бешикташ – Эйспор – 2:1

Голы: Арахам, 19 (пенальти), Рафа Силва, 90+6 – Тиам, 29

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Ихоан Андсуана (Коньяспор).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Даниел Алексич (Коньяспор).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Алассан Ндао (Коньяспор).
По теме:
10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
Касымпаша – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
«Это маловероятно». Британский журналист оценил перспективы Зинченко
Гезтепе Бешикташ Эюпспор Самсунспор Коджаэлиспор Фенербахче Антальяспор Истанбул Башакшехир Кайсериспор Генчлербирлиги Аланьяспор Коньяспор Ризеспор Газиантеп Тарас Степаненко чемпионат Турции по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Теннис | 17 августа 2025, 21:50 0
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати

Ига в двух сетах обыграла Елену и поборется за трофей турнира WTA 1000 в США

Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины
Футбол | 18 августа 2025, 09:36 3
Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины
Ездил в россию. Азербайджанец рассудит матч Полесья и Фиорентины

УЕФА определился с судейской бригадой на первый матч клубов в отборе ЛК

Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Футбол | 17.08.2025, 23:43
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину
Футбол | 18.08.2025, 10:33
ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину
ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Футбол | 18.08.2025, 01:32
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 20
Футбол
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
16.08.2025, 18:51 17
Баскетбол
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 19
Футбол
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
Минус Соболенко и Гауфф. Определены полуфиналистки тысячника в Цинциннати
16.08.2025, 09:02 1
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 3
Бокс
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
Решение Ротаня. Два игрока Полесья покинут клуб в летнее трансферное окно
16.08.2025, 16:16 1
Футбол
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем