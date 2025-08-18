Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бруну ФЕРНАНДЕШ: Арсенал не имел ни одного острого момента
Англия
18 августа 2025, 04:22 | Обновлено 18 августа 2025, 05:40
Бруну ФЕРНАНДЕШ: Арсенал не имел ни одного острого момента

Звездный португалец считает, что «Манчестер Юнайтед» провел очень хорошую игру

Бруну ФЕРНАНДЕШ: Арсенал не имел ни одного острого момента
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от лондонского Арсенала (0:1) в матче первого тура АПЛ.

«Это первая игра сезона, поэтому еще рано говорить о шаге вперед. Мы сделали много хороших вещей, но этого оказалось недостаточно. Мы пропустили после стандарта в первом тайме, и после этого, полагаю, «Арсенал» не имел ни одного по-настоящему острого момента. Мы хорошо оборонялись. Опять же мы создали слишком много моментов, не реализовав их, – это то, что нужно исправить в следующий раз.

Мы очень уверенно действовали с мячом и, как я уже сказал, создали несколько моментов, но не забили. Это главный негатив для нас сегодня.

Что касается дебютов Куньи и Мбэмо, то они сыграли очень хорошо. Мы знаем, что они могут дать команде, знаем их качество. Они создают огромную угрозу мячу. Это только начало, но они сделают еще больше для нас, я уверен, потому что их уровень очень высок».

«Это было невероятно, – сказал капитан о громкой поддержке в конце матча. – Когда игра завершилась, у меня появилась надежда, что сезон будет другим и очень удачным для нас. Когда мы пошли благодарить трибуны и направлялись в тоннель, они поддержали нас еще больше.

Теперь следующая игра для нас очень важна – мы должны отблагодарить их за это».

По теме:
Давид РАЙЯ: «Получили три очка, сыграли на ноль – это многое стоит»
Голкипер Челси остался разочарованным, что команда не забила
Энцо МАРЕСКА: «Создали достаточно моментов. Это серьезная команда»
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Арсенал Матеус Кунья Бриан Мбемо Бруну Фернандеш
Александр Сильченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
