Бруну ФЕРНАНДЕШ: Арсенал не имел ни одного острого момента

Капитан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокомментировал поражение от лондонского Арсенала (0:1) в матче первого тура АПЛ.

«Это первая игра сезона, поэтому еще рано говорить о шаге вперед. Мы сделали много хороших вещей, но этого оказалось недостаточно. Мы пропустили после стандарта в первом тайме, и после этого, полагаю, «Арсенал» не имел ни одного по-настоящему острого момента. Мы хорошо оборонялись. Опять же мы создали слишком много моментов, не реализовав их, – это то, что нужно исправить в следующий раз.

Мы очень уверенно действовали с мячом и, как я уже сказал, создали несколько моментов, но не забили. Это главный негатив для нас сегодня.

Что касается дебютов Куньи и Мбэмо, то они сыграли очень хорошо. Мы знаем, что они могут дать команде, знаем их качество. Они создают огромную угрозу мячу. Это только начало, но они сделают еще больше для нас, я уверен, потому что их уровень очень высок».

«Это было невероятно, – сказал капитан о громкой поддержке в конце матча. – Когда игра завершилась, у меня появилась надежда, что сезон будет другим и очень удачным для нас. Когда мы пошли благодарить трибуны и направлялись в тоннель, они поддержали нас еще больше.

Теперь следующая игра для нас очень важна – мы должны отблагодарить их за это».