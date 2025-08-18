Голкипер Челси остался разочарованным, что команда не забила

Голкипер «Челси» Роберт Санчес остался недоволен после нулевой ничьи с «Кристалл Пелас» в первом туре АПЛ.

«У нас было несколько недель очень интенсивных тренировок на сборах и, к сожалению, потеряли двух очень важных для нас игроков из-за травм, – сказал наш вратарь. – Но вышедшие ребята проявили себя. Все готовы играть в этой команде, у всех есть качество, и мы сохранили ворота "сухими".»

Отсутствие Колвилла и Тосина могло повлиять и на построение атак «Челси» от обороны, но Санчес считает, что защитники справились и в этой части игры. Основные трудности возникали уже на следующем этапе, когда Пелас плотно действовал в центре поля.

«У нас есть качественные игроки с мячом, а Пелас садился ниже, в средней зоне. Поэтому выходить из обороны было нетрудно, по-моему, но найти Мойзеса (Кайседо) и Энцо (Фернандеса) в центре было сложно, поэтому мы чаще играли шире.

Но ребята сделали то, что должны сделать, они создали моменты, и при других обстоятельствах мы могли забить один-два гола.

Это немного двойное чувство – и удовольствие, и разочарование, – объяснил испанец. – Я рад, потому что мы создали моменты, мы хорошо сыграли, и результат решили мелочи. Но в то же время немного разочарован, потому что это не тот результат, который мы хотели. Мы стремились начать с победы, продолжить серию последних месяцев, которая была очень удачной. Этого не произошло, так что теперь нужно сосредоточиться и двигаться дальше.

Мы позволили несколько моментов, где должны быть сильнее в борьбе 50 на 50 в центре поля – это то, на что следует обратить внимание. Но команда создала возможности, и мы верим, что могли забить.

Но в конце концов – это футбол. Мы берем «сухой» матч, берем одно очко и готовимся к следующей игре».