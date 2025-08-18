Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати

В ночь на 18 августа завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Цинциннати, США.

В решающем поединке между собой сойдутся Ига Свентек и Жасмин Паолини.

Свентек в полуфинале выбила Елену Рыбакину, а Паолини разобралась с Вероникой Кудерметовой.

Для Иги это будет 29-й финал в карьере на уровне Тура и 13-й на тысячниках. Паолини проведет девятый финальный матч и третий на соревнованиях категории WTA 1000.

Ранее Свентек и Паолини играли между собой пять раз. Все пять встреч выиграла Ига: дважды на харде (US Open 2024, КБДК-2024), дважды на грунте (ITF W60 Прага-2018 и Ролан Гаррос 2024) и один раз на траве (Бад-Хомбург 2025).

Женский финал в Цинциннати состоится в ночь на 19 число (ориентировочно в 01:00 по Киеву).

WTA 1000 Цинциннати. 1/2 финала

Елена Рыбакина [9] – Ига Свентек [3] – 5:7, 3:6

Вероника Кудерметова – Жасмин Паолини [7] – 3:6, 7:6 (7:2), 3:6

