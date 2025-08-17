Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Он знает, что должен занять мое место»

Златан Ибрагимович прокомментировал ситуацию с страйком Александра Исака из-за нежелания руководства «Ньюкасла» продавать его в «Ливерпуль»:

«Он шведский парень. Он знает, что должен занять мое место. Но играя за футбольный клуб уровня Кубка Лиги, он не сможет даже приблизиться к тем титулам, которые я завоевал. Поэтому «Ньюкасл Юнайтед» должен понять, что они играли за Исака. А не наоборот. Так он освободил «Ньюкасл» от своей участи. Так поступают шведские мужчины. Скоро он будет играть за титулы лиги. Кубок Лиги действительно не в нашем стиле».

Ранее сообщалось о том, что 120-миллионый форвард исключен из заявки именитого клуба.