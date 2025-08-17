Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Он знает, что должен занять мое место»
Англия
17 августа 2025, 23:29
Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Он знает, что должен занять мое место»

Экс-игрок ряда европейских клубов высказался о Александере Исаке

Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Он знает, что должен занять мое место»
Getty Images/Global Images Ukraine.Злата Ибрагимович и Александер Исак

Златан Ибрагимович прокомментировал ситуацию с страйком Александра Исака из-за нежелания руководства «Ньюкасла» продавать его в «Ливерпуль»:

«Он шведский парень. Он знает, что должен занять мое место. Но играя за футбольный клуб уровня Кубка Лиги, он не сможет даже приблизиться к тем титулам, которые я завоевал. Поэтому «Ньюкасл Юнайтед» должен понять, что они играли за Исака. А не наоборот. Так он освободил «Ньюкасл» от своей участи. Так поступают шведские мужчины. Скоро он будет играть за титулы лиги. Кубок Лиги действительно не в нашем стиле».

Ранее сообщалось о том, что 120-миллионый форвард исключен из заявки именитого клуба.

Александер Исак Златан Ибрагимович трансферы трансферы АПЛ Ньюкасл Ливерпуль
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
