120-миллионый форвард исключен из заявки именитого клуба

Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак пропустит первый тур Английской Премьер-лиги.

25-летний футболист не сыграет в матче с «Астон Виллой», он исключен из заявки команды. Это подтвердил и главный тренер «сорок» Эдди Хау: «Ситуация с Исаком остается прежней, и я думаю, что так и будет».

В прошедшем сезоне Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 27 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Александер Исак огласил забастовку и пропустит старт АПЛ.