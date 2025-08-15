Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 120-миллионый форвард исключен из заявки именитого клуба
Англия
15 августа 2025, 11:59 | Обновлено 15 августа 2025, 13:19
1056
1

120-миллионый форвард исключен из заявки именитого клуба

Александер Исак пропустит 1-й тур АПЛ

15 августа 2025, 11:59 | Обновлено 15 августа 2025, 13:19
1056
1
120-миллионый форвард исключен из заявки именитого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Шведский форвард «Ньюкасла» Александер Исак пропустит первый тур Английской Премьер-лиги.

25-летний футболист не сыграет в матче с «Астон Виллой», он исключен из заявки команды. Это подтвердил и главный тренер «сорок» Эдди Хау: «Ситуация с Исаком остается прежней, и я думаю, что так и будет».

В прошедшем сезоне Александр Исак провел 42 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 27 забитыми голами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Александер Исак огласил забастовку и пропустит старт АПЛ.

По теме:
Рома сделала шаг к трансферу вингера Ман Юнайтед. Возможна аренда
Защитник Барселоны может переехать в АПЛ. Его из команды прогоняет Флик
Маркус РЭШФОРД про МЮ: «Уже даже фаны команды смеются над ней»
Александер Исак заявка Ньюкасл Эдди Хау Астон Вилла - Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
Бокс | 15 августа 2025, 07:17 13
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»
УСИК: «Он должен ответить за свои слова. Я дам ему свою охрану»

Александр – о Дональде Трампе

Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Футбол | 15 августа 2025, 06:23 7
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо
Итоги Q3 Лиги Европы. Определены пары Q4: без Шахтера, но есть Динамо

Вечером 14 августа состоялись матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы

Рух – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 15.08.2025, 11:45
Рух – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Бокс | 15.08.2025, 08:46
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Футбол | 14.08.2025, 15:46
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
«Кто он такой по сравнению с Забарным». Вернидуб высказался о Сафонове
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Ісак веде себе негарно і непрофесійно. 
Ответить
+1
Популярные новости
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
Усик просит отложить бой с Паркером. Известна причина
14.08.2025, 18:45 5
Бокс
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
Эдди ХИРН: «Это самый большой бой в боксе. Он проиграет и навсегда уйдет»
13.08.2025, 08:44 2
Бокс
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
14.08.2025, 23:55 354
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после катастрофы от Пафоса
13.08.2025, 18:44 42
Футбол
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
Определен потенциальный соперник Шахтера в квалификации Q4 Лиги конференций
14.08.2025, 23:12 2
Футбол
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
Суперзвезда ПСЖ отреагировал на трансфер Забарного
13.08.2025, 21:27
Футбол
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
Источник: Усик оставит один пояс. Известно, кто за него будет драться
13.08.2025, 23:15 3
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем