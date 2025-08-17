Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
17.08.2025 16:00 – FT 3 : 1
Брентфорд
Англия
17 августа 2025, 18:21 | Обновлено 17 августа 2025, 18:31
Полный матч Ярмолюка. Ноттингем Форест одолел Брентфорд

Дублем отличился нападающий хозяев Крис Вуд

Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Уже на старте матча хозяевам поля удалось выйти вперед благодаря голу Криса Вуда. К перерыву «лесники» установили разгромный счет благодаря забитым мячами все того же Вуда и первому голу Дана Ндойе в составе команды.

В концовке второго тайма Игор Тиаго сократил отставание «пчел», реализовав пенальти. Этот гол стал для него первым в Английской премьер-лиге.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Английская Премьер-лига. 1-й тур

Ноттингем Форест – Брентфорд – 3:1

Голы: Вуд, 7, 45+2, Ндойе, 42 – Игор Тиаго, 88 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
