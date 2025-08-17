Полный матч Ярмолюка. Ноттингем Форест одолел Брентфорд

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

Уже на старте матча хозяевам поля удалось выйти вперед благодаря голу Криса Вуда. К перерыву «лесники» установили разгромный счет благодаря забитым мячами все того же Вуда и первому голу Дана Ндойе в составе команды.

В концовке второго тайма Игор Тиаго сократил отставание «пчел», реализовав пенальти. Этот гол стал для него первым в Английской премьер-лиге.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Английская Премьер-лига. 1-й тур

Ноттингем Форест – Брентфорд – 3:1

Голы: Вуд, 7, 45+2, Ндойе, 42 – Игор Тиаго, 88 (пенальти)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.