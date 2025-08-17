Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ноттингем Форест – Брентфорд – 3:1. Дубль Вуда. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
17.08.2025 16:00 – FT 3 : 1
Брентфорд
Англия
17 августа 2025, 19:19 |
78
0

Ноттингем Форест – Брентфорд – 3:1. Дубль Вуда. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча первого тура Английской Премьер-лиги

Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:1. Дубль на свой счет записал Крис Вуд.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Английская Премьер-лига. 1-й тур

Ноттингем Форест – Брентфорд – 3:1

Голы: Вуд, 7, 45+2, Ндойе, 42 – Игор Тиаго, 88 (пенальти)

Видеообзор матча:

События матча

78’
ГОЛ ! С пенальти забил Игор Тиаго (Брентфорд).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Ноттингем Форест).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
По теме:
Стала известна оценка Ярмолюка за матч с Ноттингем Форест
Ман Юнайтед – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Челси – Кристал Пэлас – 0:0. Забыли о реализации. Обзор матча
Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк Игор Тиаго Крис Вуд Дан Ндойе
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
