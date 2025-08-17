Ноттингем Форест – Брентфорд – 3:1. Дубль Вуда. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча первого тура Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом».
Встречу принимал «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.
Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:1. Дубль на свой счет записал Крис Вуд.
Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
Английская Премьер-лига. 1-й тур
Ноттингем Форест – Брентфорд – 3:1
Голы: Вуд, 7, 45+2, Ндойе, 42 – Игор Тиаго, 88 (пенальти)
Видеообзор матча:
События матча
