Ноттингем Форест – Брентфорд – 3:1. Дубль Вуда. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 17 августа, состоялся матч первого тура Английской Премьер-лиги между «Ноттингем Форест» и «Брентфордом».

Встречу принимал «Сити Граунд» в Ноттингеме. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по киевскому времени.

Хозяева поля добыли уверенную победу со счетом 3:1. Дубль на свой счет записал Крис Вуд.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

Английская Премьер-лига. 1-й тур

Ноттингем Форест – Брентфорд – 3:1

Голы: Вуд, 7, 45+2, Ндойе, 42 – Игор Тиаго, 88 (пенальти)

Видеообзор матча: