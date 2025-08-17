17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».

Местом проведения встречи стала арена столицы Украины – «Оболонь Арена».

Перед стартовым свистком игроки «Кудровки» вышли на поле в футболках с изображением партнёра Юрия Потимкова, который получил травму крестообразных связок.

«Юра, мы с тобой. Выздоравливай», – написано на футболках.

ФОТО. Игроки Кудровки поддержали партнера, который получил ужасную травму