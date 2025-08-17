Украина. Премьер лига17 августа 2025, 13:06 | Обновлено 17 августа 2025, 13:15
650
0
ФОТО. Игроки Кудровки поддержали партнера, который получил ужасную травму
Спортсмены вышли в футболках с изображением Юрия Потимкова
17 августа 2025, 13:06 | Обновлено 17 августа 2025, 13:15
650
0
17 августа в 13:00 стартовал матч третьего тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Кудровка» и «Полтава».
Местом проведения встречи стала арена столицы Украины – «Оболонь Арена».
Перед стартовым свистком игроки «Кудровки» вышли на поле в футболках с изображением партнёра Юрия Потимкова, который получил травму крестообразных связок.
«Юра, мы с тобой. Выздоравливай», – написано на футболках.
ФОТО. Игроки Кудровки поддержали партнера, который получил ужасную травму
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 августа 2025, 09:20 2
Британец уважает братьев Кличко
Война | 17 августа 2025, 09:00 4
Александру Гончару было 43 года
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Футбол | 17.08.2025, 13:28
Футбол | 16.08.2025, 21:31
Комментарии 0
Популярные новости
15.08.2025, 17:55 2
16.08.2025, 04:22
15.08.2025, 18:05 13
16.08.2025, 18:59 1
17.08.2025, 00:45 22
16.08.2025, 04:00 3
16.08.2025, 07:20 3
15.08.2025, 11:39 1