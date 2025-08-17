Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Кубок Украины
17 августа 2025, 12:48 | Обновлено 17 августа 2025, 12:52
1090
5

Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе

Клуб «Пенуэл» арендует стадион во Владимиривке

17 августа 2025, 12:48 | Обновлено 17 августа 2025, 12:52
1090
5
Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» в матче 1/32 финала Кубка Украины должны встретиться с второлиговым «Пенуэлом» на его поле. Базовые даты противостояния – 23-24 августа.

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» предложили «Пенуэлу» провести этот матч не во Владимиривке Кировоградской области, где принимает соперников новичок ПФЛ из Кривого Рога, а во Львове, компенсировав клубу все расходы.

Напомним, что согласно Регламенту соревнований, на стадии 1/32 финала Кубка участвуют 64 команды: восемь победителей квалификационного раунда, 31 команда ПФЛ, пять представителей ААФУ и 12 команд УПЛ. Стадия 1/32 финала состоит из одного матча.

Ранее мы сообщали, что появился видеообзор матча третьего тура УПЛ «Колос» – «Карпаты».

По теме:
Непобедимы. Колос установил личный рекорд на уровне УПЛ
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Коуч клуба УПЛ намекнул на демарш легионера: «Я не знаю, что с ним»
Карпаты Львов Кубок Украины по футболу Пенуэл Кривой Рог инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1
Футбол | 17 августа 2025, 13:37 0
Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1
Скоро дебют. Забарный попал в заявку на гостевой матч ПСЖ в Лиге 1

Парижане на чужом поле будут играть с «Нантом»

Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Бокс | 16 августа 2025, 22:15 1
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе

Хорватский боксер одолел британца Дэвида Аделейе по итогам десяти раундов

Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Футбол | 16.08.2025, 21:31
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Футбол | 17.08.2025, 10:14
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17.08.2025, 07:30
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Просруть щей зароблять такого ще не бачив
Ответить
+1
Burevestnik
+ до цього Карпати повинні забезпечити всім вболівальникам "Пенуелу" перевезення їх до Львова з Кривого Рога, харчування три рази в день, після матчу доставити в Кривий Ріг, а також телетрансляцію матчу на каналі криворізького телебачення.
Ответить
+1
Kubok-69
"в Львові" - це потужно безграмотно.
Ответить
0
batistuta
Заманюють до себе щоб Садовий план по ТЦК виконав. Хитруни ці вуйки, як об асфальт печінкою!
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Знаете, что было бы, если бы Месси играл в 50-х?»
16.08.2025, 04:00 3
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
16.08.2025, 18:59 1
Бокс
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
Парень Ястремской нокаутом завоевал вакантный титул на турнире по ММА в США
16.08.2025, 09:31 26
MMA
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 2
Футбол
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 5
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
Дэвид ХЭЙ: «Знаете, что в Усике удивляет больше всего?»
16.08.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем