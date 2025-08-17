Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе

Львовские «Карпаты» в матче 1/32 финала Кубка Украины должны встретиться с второлиговым «Пенуэлом» на его поле. Базовые даты противостояния – 23-24 августа.

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» предложили «Пенуэлу» провести этот матч не во Владимиривке Кировоградской области, где принимает соперников новичок ПФЛ из Кривого Рога, а во Львове, компенсировав клубу все расходы.

Напомним, что согласно Регламенту соревнований, на стадии 1/32 финала Кубка участвуют 64 команды: восемь победителей квалификационного раунда, 31 команда ПФЛ, пять представителей ААФУ и 12 команд УПЛ. Стадия 1/32 финала состоит из одного матча.

Ранее мы сообщали, что появился видеообзор матча третьего тура УПЛ «Колос» – «Карпаты».