Карпаты предложили сопернику в Кубке Украины сыграть на другом стадионе
Клуб «Пенуэл» арендует стадион во Владимиривке
Львовские «Карпаты» в матче 1/32 финала Кубка Украины должны встретиться с второлиговым «Пенуэлом» на его поле. Базовые даты противостояния – 23-24 августа.
Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» предложили «Пенуэлу» провести этот матч не во Владимиривке Кировоградской области, где принимает соперников новичок ПФЛ из Кривого Рога, а во Львове, компенсировав клубу все расходы.
Напомним, что согласно Регламенту соревнований, на стадии 1/32 финала Кубка участвуют 64 команды: восемь победителей квалификационного раунда, 31 команда ПФЛ, пять представителей ААФУ и 12 команд УПЛ. Стадия 1/32 финала состоит из одного матча.
Ранее мы сообщали, что появился видеообзор матча третьего тура УПЛ «Колос» – «Карпаты».
