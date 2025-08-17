Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды сыграют в воскресение, 17 августа
17 августа житомирское Полесье проведет матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 против представляющего город Черкассы ЛНЗ
Поединок состоится на стадионе «Центральный» в Житомире. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром противостояния будет Алексей Деревинский из Хмельницкого.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 3-го тура чемпионата Украины состоится 17 августа в 18:00
Коуч не рассчитывает на Битона и Мустафаева