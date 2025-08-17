17 августа житомирское Полесье проведет матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 против представляющего город Черкассы ЛНЗ

Поединок состоится на стадионе «Центральный» в Житомире. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром противостояния будет Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция