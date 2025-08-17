Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Полесье
17.08.2025 18:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
Полесье – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют в воскресение, 17 августа

17 августа житомирское Полесье проведет матч третьего тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 против представляющего город Черкассы ЛНЗ

Поединок состоится на стадионе «Центральный» в Житомире. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром противостояния будет Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

