Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Впервые в АПЛ: судья назначил угловой после задержки времени кипером
Англия
17 августа 2025, 12:12 | Обновлено 17 августа 2025, 12:15
469
0

ВИДЕО. Впервые в АПЛ: судья назначил угловой после задержки времени кипером

Новичок «Бернли» Мартин Дубравка не знал о нововведениях английской лиги

17 августа 2025, 12:12 | Обновлено 17 августа 2025, 12:15
469
0
ВИДЕО. Впервые в АПЛ: судья назначил угловой после задержки времени кипером
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Дубравка

16 августа в первом туре Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своём стадионе встретился с новичком лиги – «Бернли».

«Шпоры» после неудачи в финале Суперкубка УЕФА оформили разгромную победу в Англии. Подопечные Томаса Франка уничтожили соперника со счетом 3:0.

Во время матча главный судья воспользовался новым правилом АПЛ, согласно которому вратарь не может держать мяч в руках дольше восьми секунд.

Голкипер «Бернли», дебютант клуба, Мартин Дубравка в одном из эпизодов превысил лимит времени, за что судья был вынужден назначить угловой в пользу «Тоттенхэма».

ВИДЕО. Впервые в АПЛ: судья назначил угловой после задержки времени кипером

По теме:
Букмекер объявляет крупнейший возврат средств из-за Манчестер Сити
«У форварда Динамо украли гол. Экс-арбитр ФИФА о работе судей
Стало плохо во время матча: клуб АПЛ сообщил о смерти фаната
Мартин Дубравка Бернли Тоттенхэм видео судьи (арбитры) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига правила футбола
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 17 августа 2025, 11:19 0
Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетик – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 17 августа в 20:30 по Киеву

Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17 августа 2025, 07:00 4
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Полтава. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Новички элиты будут проверять друг друга на прочность

Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Футбол | 16.08.2025, 19:38
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Бокс | 16.08.2025, 18:59
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Ему дали королевские деньги за этот бой. Это конец карьеры»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Футбол | 16.08.2025, 16:51
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
16.08.2025, 04:40 2
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
Экс-арбитр ФИФА прокомментировал удаление в матче Шахтера с Панатинаикосом
15.08.2025, 13:52 4
Футбол
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
16.08.2025, 09:23 16
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
Вторая ракетка мира вылетела из супертурнира в Цинциннати в 1/4 финала
16.08.2025, 07:05
Теннис
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем