ВИДЕО. Впервые в АПЛ: судья назначил угловой после задержки времени кипером
Новичок «Бернли» Мартин Дубравка не знал о нововведениях английской лиги
16 августа в первом туре Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своём стадионе встретился с новичком лиги – «Бернли».
«Шпоры» после неудачи в финале Суперкубка УЕФА оформили разгромную победу в Англии. Подопечные Томаса Франка уничтожили соперника со счетом 3:0.
Во время матча главный судья воспользовался новым правилом АПЛ, согласно которому вратарь не может держать мяч в руках дольше восьми секунд.
Голкипер «Бернли», дебютант клуба, Мартин Дубравка в одном из эпизодов превысил лимит времени, за что судья был вынужден назначить угловой в пользу «Тоттенхэма».
Martin Dubravka becomes the first goalkeeper penalised for holding onto the ball for more than eight seconds! ⏱️ pic.twitter.com/EW6BfVzgt3— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 16, 2025
