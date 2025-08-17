16 августа в первом туре Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на своём стадионе встретился с новичком лиги – «Бернли».

«Шпоры» после неудачи в финале Суперкубка УЕФА оформили разгромную победу в Англии. Подопечные Томаса Франка уничтожили соперника со счетом 3:0.

Во время матча главный судья воспользовался новым правилом АПЛ, согласно которому вратарь не может держать мяч в руках дольше восьми секунд.

Голкипер «Бернли», дебютант клуба, Мартин Дубравка в одном из эпизодов превысил лимит времени, за что судья был вынужден назначить угловой в пользу «Тоттенхэма».

ВИДЕО. Впервые в АПЛ: судья назначил угловой после задержки времени кипером