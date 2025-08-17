Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 августа 2025, 03:56
ФОТО. Ришарлисон сравнил себя с легендой футбола. Вышло комично

Ришарлисон таким образом отметил свой шедевральный гол

ФОТО. Ришарлисон сравнил себя с легендой футбола. Вышло комично
Instagram. Ришарлисон

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон после матча с «Бернли» отметился оригинальной публикацией.

28-летний форвард забил 2 гола в матче 1-го тура английской Премьер-лиги, один из мячей вышел на загляденье – ударом боковыми «ножницами».

В связи с этим футболист решил разместить мем на своей странице в Instagram, показывающий Ришарлисон со знаменитой прической Роналдо Назарио, с которой он выиграл чемпионат мира-2002.

Этот мем вызвал ностальгию у футбольных болельщиков, а футболисту поставили множество лайков за чувство юмора и креативность.

