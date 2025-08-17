ФОТО. Ришарлисон сравнил себя с легендой футбола. Вышло комично
Ришарлисон таким образом отметил свой шедевральный гол
Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон после матча с «Бернли» отметился оригинальной публикацией.
28-летний форвард забил 2 гола в матче 1-го тура английской Премьер-лиги, один из мячей вышел на загляденье – ударом боковыми «ножницами».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
В связи с этим футболист решил разместить мем на своей странице в Instagram, показывающий Ришарлисон со знаменитой прической Роналдо Назарио, с которой он выиграл чемпионат мира-2002.
Этот мем вызвал ностальгию у футбольных болельщиков, а футболисту поставили множество лайков за чувство юмора и креативность.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер подвел итоги матча с «Эпицентром»
Коко Гауфф проиграла Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в США