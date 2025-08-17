Александр БАБИЧ: «Наша задача создать конкурентоспособную команду»

В субботу, 16 августа, в матче третьего тура Первой лиги «Черноморец» и «Ворскла» в Одессе сыграли вничью 0:0. Главный тренер «Ворсклы» Александр Бабич подвел итог поединка и рассказал о целях команды.

«По игре мы понимали, что едем играть с крепкой командой, опытной командой, с командой, которая уже сформирована и ставит столь высокие задачи. И считаю, что тактически мы построили достаточно грамотную игру, перекрыли, понимая такие свои сильные качества, соперника. Много моментов не было ни у нас, ни Черноморца. Поэтому считаю, что такая ничейная игра, это более или менее закономерный счет. Но если говорить о нашей игре, то дисциплина, организация игры в защите довольно неплохая, но в нападении, в переходной фазе немного нам не хватает качества. Над этим нужно работать. Главное, что сегодня все отрабатывали, от нападающего до вратаря до защитников, и все отдавались на 100%. И плюс нужно понимать, что мы только строим команду, строим конкурентоспособную команду. И я тоже понимаю, что еще спад будет и будут и поражения 100%. Но фундамент тот, который сейчас мы закладываем, он даст результат уже после зимней паузы.

Какие ощущения от приезда в Одессу? Я могу сказать, что я приехал домой. Болельщики нормально встретили, и я слышал аплодисменты и нашей команде. Я ребятам говорил перед матчем, что мы едем играть в такой футбольный «Колизей». И в Одессе, если мы будем играть ее и отдаваться на 100%, болельщики это тоже увидят и будут поддерживать и нас, и поддерживать своих игроков. Так оно, в принципе, и произошло. Немного не хватило забитого мяча. Может, если бы мы в первом тайме забили гол, Черноморец забил, может тогда игра немножко раскрылась, но считаю, что ни одна, ни другая команда не наиграла на более одного мяча.

Наша задача – создать конкурентоспособную команду. 100%. До зимы мы понимаем, что нам нужно там держаться сверху. Какое это место будет? Не отпускать сильно лидеров, которые там будут. Я считаю, что нужно выходить играть. Каждую команду мы можем переиграть. Надо выходить играть и выходить побеждать. А счет может быть разный. Мы на каждую игру настраиваемся только на победу.

Насколько устраивает проделанная селекционная работа? Ну, я считаю так, что мы за короткий срок максимально проанализировали тех игроков, которые есть у нас. Я понимаю их качества. Сегодня я понимал, как нам нужно играть, чтобы достичь положительного результата. 100% мы планируем усиление до закрытия трансферного окна. Мы планируем, ищем игроков, ну как минимум двух игроков мы ищем более-менее качественных. Может, даже не опытных по возрасту, а качественных игроков. Может кого-то из Шахтера возьмем, может, из Динамо кого-то», – сказал Александр Бабич.