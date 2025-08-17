ВИДЕО. Наставник Барселоны впечатлил своим поступком после матча

Ханс-Дитер Флик порадовал болельщиков «Барселоны» после победы над «Мальоркой».

Немецкий тренер остановился у стадиона «Сон Моикс», чтобы пообщаться с фанатами.

«Барселона» начала сезон Ла Лиги 2025/26 с уверенной победы над «Мальоркой» со счётом 3:0.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После окончания матча Ханси Флик был в хорошем настроении. Он сделал фотографии с болельщиками, поставил автографы и уделил внимание каждому, кто был поблизости.

Закончив общение с фанатами, тренер вернулся в автобус вместе с командой. Этот поступок стал трогательным знаком внимания со стороны наставника.