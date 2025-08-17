ВИДЕО. Наставник Барселоны впечатлил своим поступком после матча
Ханси Флик снова показал отличные человеческие качества
Ханс-Дитер Флик порадовал болельщиков «Барселоны» после победы над «Мальоркой».
Немецкий тренер остановился у стадиона «Сон Моикс», чтобы пообщаться с фанатами.
«Барселона» начала сезон Ла Лиги 2025/26 с уверенной победы над «Мальоркой» со счётом 3:0.
После окончания матча Ханси Флик был в хорошем настроении. Он сделал фотографии с болельщиками, поставил автографы и уделил внимание каждому, кто был поблизости.
Закончив общение с фанатами, тренер вернулся в автобус вместе с командой. Этот поступок стал трогательным знаком внимания со стороны наставника.
👏👏Flick siendo Flick con los aficionados en Son Moix— Radio MARCA (@RadioMARCA) August 16, 2025
✍️Como es habitual, el técnico alemán del @FCBarcelona_es se paraba con los aficionados tras la victoria culé en el inicio liguero (0-3)
📹 @Rulo_Fuentes_
🔴#MARCADOR pic.twitter.com/V9D5P7oAUY
