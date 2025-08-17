Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 августа 2025, 02:55
ВИДЕО. Наставник Барселоны впечатлил своим поступком после матча

Ханси Флик снова показал отличные человеческие качества

ВИДЕО. Наставник Барселоны впечатлил своим поступком после матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Ханс-Дитер Флик порадовал болельщиков «Барселоны» после победы над «Мальоркой».

Немецкий тренер остановился у стадиона «Сон Моикс», чтобы пообщаться с фанатами.

«Барселона» начала сезон Ла Лиги 2025/26 с уверенной победы над «Мальоркой» со счётом 3:0.

После окончания матча Ханси Флик был в хорошем настроении. Он сделал фотографии с болельщиками, поставил автографы и уделил внимание каждому, кто был поблизости.

Закончив общение с фанатами, тренер вернулся в автобус вместе с командой. Этот поступок стал трогательным знаком внимания со стороны наставника.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
