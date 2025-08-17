Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Первые шаги Ямаля под десяткой Барселоны. Общая статистика испанца
Испания
Первые шаги Ямаля под десяткой Барселоны. Общая статистика испанца

Ламин принял участие в двух из трех голов «каталонцев» против «Жироны»

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль фантастически стартовал под новым 10 номером: в первом матче Ла Лиги испанец оформил гол и результативную передачу.

16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Испании между командами «Мальорка» и «Барселона». Игра завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 3:0.

Ямаль стал первым игроком в топ-5 лигах Европы в этом сезоне, который совершил более пяти успешных обводок (6). Также он обошел нападающего мадридского «Реала» Винисиуса по количеству результативных действий с начала сезона 2024/25 (40 против 38).

Всего за свою профессиональную карьеру на клубном и международном уровнях 18-летний Ламин провел 128 матчей, в которых отличился 32 забитыми мячами и 37 результативными передачами.

По теме:
ВИДЕО. Украинка снялась в рекламе со звездой Барселоны. Идеальная пара
Претендент на ЗМ-2025 достиг отметки в 100 голевых действий за Барселону
ВИДЕО. Наставник Барселоны впечатлил своим поступком после матча
