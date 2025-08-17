Первые шаги Ямаля под десяткой Барселоны. Общая статистика испанца
Ламин принял участие в двух из трех голов «каталонцев» против «Жироны»
Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль фантастически стартовал под новым 10 номером: в первом матче Ла Лиги испанец оформил гол и результативную передачу.
16 августа состоялся поединок 1-го тура чемпионата Испании между командами «Мальорка» и «Барселона». Игра завершилась разгромной победой «каталонцев» со счетом 3:0.
Ямаль стал первым игроком в топ-5 лигах Европы в этом сезоне, который совершил более пяти успешных обводок (6). Также он обошел нападающего мадридского «Реала» Винисиуса по количеству результативных действий с начала сезона 2024/25 (40 против 38).
Всего за свою профессиональную карьеру на клубном и международном уровнях 18-летний Ламин провел 128 матчей, в которых отличился 32 забитыми мячами и 37 результативными передачами.
🇪🇸 Lamine Yamal at 18:— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) August 16, 2025
128 matches – 69 G/A.
This isn’t just a talent… he’s a future legend in the making. 🔥 pic.twitter.com/ci3uDD8hLC
Lamine Yamal is the first player with 5+ successful take-ons in a match this season in Europe's top 5 leagues. pic.twitter.com/gBg02DhgjX— StatMuse FC (@statmusefc) August 16, 2025
G/A since start of last season:— StatMuse FC (@statmusefc) August 16, 2025
40 — Lamine Yamal
38 — Vini Jr. pic.twitter.com/9pEktTXJri
